Соломія Вітвіцька вперше розповіла про розлучення та зізналася, якого чоловіка хоче бачити поруч

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька після 8 років шлюбу розлучилася з чоловіком. Вона повідомила про це в лютому 2021 року. В новому інтерв'ю жінка зізналася, що з часом почуття зникли. Зараз вона прагне бачити поруч із собою сильного та виваженого чоловіка.

Соломія Вітвітцька тримала особисте життя якомога далі від сторонніх очей і лише через декілька місяців після розлучення наважилася на інтерв'ю. Ведуча зізналася, що до розриву була готова вже давно, проте переживала його болісно, багато плакала.

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Соломія Вітвіцька про розлучення

Ведуча поділилася, що з чоловіком Владом Кочатковим вже давно розмовляли про розлучення. Вони прийняли рішення, як дорослі та виважені люди, тому жодних проблем не було. Однак, розрив дався Соломії важко. Подавши заяву до РАГСу, вона плакала, адже саме з цим чоловіком провела значну частину свого життя.

Влад заявляв, що залишався в тіні відомої дружини, а ось Вітвіцька каже, що, коли виходила заміж за Кочаткового, то вже була публічною людиною. Ведуча не вбачає проблем у своїй публічності, оскільки жодних скандалів та конфліктів, які б обговорювали в мережі, у них не було.

Ведуча про нового обранця

Соломія розповіла, що після розлучення з чоловіком, вона жодного разу не була на побаченні. Увесь вільний час приділяє роботі. Жінка поділилася, яким має бути її новий обранець.

Це має бути сильний та виважений чоловік, який з розумінням буде ставитися до моєї публічності,

– розповіла Вітвіцька.

Інтерв'ю Соломії Вітвіцької: дивіться відео онлайн