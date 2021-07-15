Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП: в якому стані телеведуча

Українська телеведуча Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП. Це сталося вночі на 15 липня. Мікроавтобус, в якому вона їхала, врізався у вантажівку. Ведучу госпіталізували.

Аварія трапилася вночі на Набережно-Рибальській дорозі, що в Києві. Є інформація, що винуватцем ДТП став водій скутера, який створив аварійну ситуацію, проте той свою провину заперечує.

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Соломія Вітвіцька потрапила в ДТП

Ведуча їхала у мікроавтобусі, перед яким різко загальмувала вантажівка, тому мікроавтобус врізався в неї. За кермом була подруга Вітвіцької. Вона зламала ногу. Соломія сиділа ззаду, вдарилася головою об переднє сидіння. Обох жінок госпіталізували.

Стан ведучої не викликав занепокоєння лікарів, проте їй все-таки порадили пройти обстеження та зробити МРТ.

Наразі Вітвіцька не прокоментувала цю ситуацію.