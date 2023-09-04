Співачка СолоХа вдруге стала мамою: хто народився та перше фото малечі

Відома українська співачка СолоХа знову стала мамою. 3 вересня артистка повідомила, що народила дівчинку. Зірка вже навіть поділилася першими фото малечі.

Тереза Балашова (справжнє ім'я співачки) народила другу доньку. Імені свого чоловіка СолоХа не розкриває.

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Радісною новиною з шанувальниками співачка поділилася в інстаграмі. Вона опублікувала першу світлину з немовлям – показала ручку дитини з браслетом з пологового будинку.



СолоХа стала мамою / Фото з її інстаграму

"Хвала тобі, великий Боже! Дякую тобі за доню", – написала СолоХа.

Шанувальники зірки дуже зраділи цій новині. У коментарях вони привітали співачку з народженням доньки:

"Нехай щастить тобі, крихітко. Наші найщиріші вітання! Обіймаємо".

"Вітаю з народженням донечки! Щастя та здоров'я вам!"

"Боже, яке щастя! Я вас вітаю, пані Солоха, міцного здоровʼя вам в малечі".

"Щирі вітання з народженням донечки. Щасливої долі та мирного неба".

"Це неймовірно гарна новина. Нехай донечка росте здоров'ю та щасливою".

"Вітаю з поповненням в родині".

Також СолоХа поділилася, як годує новонароджену донечку. Зірка зауважила, що підтримує грудне вигодовування для малюка.

В інстаграм-сторіс співачка показала ще одне фото з малечею. Помітно, що зірка досі в пологовому будинку. Її донька спала в ліжечку поруч.



СолоХа стала мамою / Фото з її інстаграму

Цікаво, що за кілька годин до пологів співачка показувала у своїх соцмережах, як на дев'ятому місяці вагітності грає в теніс зі старшою донькою.

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