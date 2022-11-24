Співачка Солоха "наїхала" на Полякову за номер на "Танцях" у Грузії: чому він її зачепив

У 4 випуску грузинських "Танців з зірками" Оля Полякова та Макс Єжов вийшли на паркет в образах Солохи та чорта з повісті "Вечори на хуторі біля Диканьки". Вони показали квікстеп під пісню Вєрки Сердючки, але нарвалися на критику співачки Солохи.

Виконавиці хіта "Ваша мати" Терезі Балашовій, яка виступає під сценічним ім'ям Солоха, не сподобалося, як Оля Полякова станцювала під Dancing Lasha Tumbai. Вона розкритикувала її пластику, звинуватила у крадіжці образу та нагадала про російський кокошник.

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Солоха "наїхала" на Олю Полякову за танці

Який жах! Чому я це побачила? Їй до Солохи більше гнучкості і легкості, як мінімум! Мама покаже тобі, бабцю, чиї чари сильніше. Це вже ти перейшла межу. І кокошник не допоможе,

– пригрозила Солоха Поляковій.

Ба більше, співачка чомусь вважає, що в 4 випуску грузинських "Танців з зірками" колега скопіювала не відьму з "Вечорів на хуторі біля Диканьки", а саме її. Вона нагадала, що Солоха – це її офіційна торгова марка, а червона пов'язка на голові – давня фішка.

"Найменші бали в Грузії. Якби вони знали, що зовсім нещодавно ця "співачка" носила кокошник, а представляє Україну в образі української співачки СолоХи з офіційним ТМ", – обурилася артистка.

Співачка Солоха поскандалила з Олею Поляковою / Скриншот з інстаграм-сторіс

Співачка Солоха поскандалила з Олею Поляковою / Скриншот з інстаграм-сторіс

До слова, кокошник, за який Солоха дорікає Олі Поляковій, та спалила ще в серпні – провела "містичний ритуал" на світанку на Лисій горі в Києві. Так співачка "вирвала з себе все, що пов'язувало її з російським світом". Цікаво, що кокошник вона не носить з 2014, але всі ці роки він був "кумедним предметом" у її костюмерній.