Солістка гурту KAZKA назвала найдорожчу річ у гардеробі та найбільший місячний заробіток

Лідерка гурту KAZKA Олександра Заріцька розсекретила, що найкоштовніша річ в її гардеробі – сумка від Christian Dior. Також співачка пригадала, скільки найбільше заробляла у місяць.

Не всі українські знаменитості готові відверто говорити про коштовні речі та свій заробіток. Та Олександра Заріцька, співачка й лідерка гурту KAZKA, не соромиться спілкуватись про гроші.

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Лідерка KAZKA про заробіток і найбільший заробіток

Олександра Заріцька розповіла, що за один місяць найбільша сума її заробітку становила 10 тисяч доларів (приблизно 280 тисяч гривень). Артистка пояснила, що для неї означають гроші.

Ще один спосіб допомоги втілювати свої мрії в реальність,

– поділилась Заріцька.

Солістка гурту KAZKA також розповіла, що найдорожчою річчю в її гардеробі є сумка. Коштовна річ від Christian Dior обійшлась знаменитості у 1,5 тисячу доларів.

Олександра Заріцька у "29 запитань від Люкс ФМ": дивіться відео онлайн