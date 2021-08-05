Солістка Go_A відпочиває в Карпатах: ефектні фото з відпустки

У той час як більшість зірок українського шоу-бізу вигріваються на закордонних курортах, солістка гурту Go_A мандрує Україною. 32-річна Катерина Павленко відправилась у Карпати. Зараз вона насолоджується пейзажами Яремче.

Зірка Євробачення-2021 не стала летіти за кордон, обравши натомість активний відпочинок в Україні. Вона гуляла густими карпатськими лісами в Буковелі та заїжджала на каву до Львова.

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Зараз солістка гурту Go_A зупинилась у туристичному містечку Яремче, що на Івано-Франківщині. Вона опублікувала ефектні фото біля відомого водоспаду Пробій.

Для прогулянки Катерина Павленко обрала образ у звичному для себе стилі – total black. На ній штани-банани, широка футболка, зручні кросівки, рюкзак і хустинка з білим принтом. Цей аутфіт солістки гурту Go_A свідчить про її активну відпустку.

Час відчувати,

– підписала Катерина Павленко.

Солістка Go_A в Яремче / Фото з інстаграму Катерини Павленко

Солістка Go_A в Яремче / Фото з інстаграму Катерини Павленко