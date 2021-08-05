Солістка Go_A відпочиває в Карпатах: ефектні фото з відпустки
Джерело:інстаграм Катерини Павленко
У той час як більшість зірок українського шоу-бізу вигріваються на закордонних курортах, солістка гурту Go_A мандрує Україною. 32-річна Катерина Павленко відправилась у Карпати. Зараз вона насолоджується пейзажами Яремче.
Зірка Євробачення-2021 не стала летіти за кордон, обравши натомість активний відпочинок в Україні. Вона гуляла густими карпатськими лісами в Буковелі та заїжджала на каву до Львова.
До теми Василіса Фролова полетіла за кордон з п'ятимісячним сином: перші фото
Зараз солістка гурту Go_A зупинилась у туристичному містечку Яремче, що на Івано-Франківщині. Вона опублікувала ефектні фото біля відомого водоспаду Пробій.
Для прогулянки Катерина Павленко обрала образ у звичному для себе стилі – total black. На ній штани-банани, широка футболка, зручні кросівки, рюкзак і хустинка з білим принтом. Цей аутфіт солістки гурту Go_A свідчить про її активну відпустку.
Час відчувати,
– підписала Катерина Павленко.
Солістка Go_A в Яремче / Фото з інстаграму Катерини Павленко
Солістка Go_A в Яремче / Фото з інстаграму Катерини Павленко
Солістка Go_A в Яремче / Фото з інстаграму Катерини ПавленкоЗауважимо, після феєричного виступу на Євробаченні-2021 гонорари гурту Go_A суттєво підскочили. Музиканти стали заробляти втричі більше. Попри це Катерина Павленко не живе на широку ногу.
Чи не єдиною українською зіркою, яка зараз також проводить відпустку в Україні, є телеведуча Леся Нікітюк. З батьками вона відпочиває на Дністрі, у туристичному комплексі в Чернівецькій області. Щоправда, на український курорт вона відправилась після Туреччини та Чорногорії.