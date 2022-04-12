Українські артисти підтримують рідну землю в різних куточках світу. Виконавці виступають на благодійних концертах, мітингах, відвідують біженців.

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Солістка Go_A в Італії

Солістка гурту Go_A побувала в Італії, де разом зі співачкою Gaia виконала пісню Джона Леннона – Imagine. Це сталося перед головним матчем між "Ювентусом" та "Інтером" у підтримку миру в Україні. Виступ Катерини Павленко переглянули близько 300 мільйонів людей у всьому світі.

Imagine – це всесвітньо відомий гімн миру, який в Росії не почули. У цей момент під час трансляції вимкнули звук. Ми привернули до цього факту увагу італійських журналістів, аби продемонструвати Європі масштаби російської пропаганди,

– зауважили представники гурту.



Катерина Павленко в Італії / Фото з інстаграму Go_A

Провідні італійські видання запросили Катерину на інтерв'ю та написали матеріали про цей перформанс, що дозволило розповісти правду про події, які відбуваються в Україні. Російська пропаганда намагається всіма можливими способами знецінити та перекрутити реальність.

Також Павленко взяла участь в акції на підтримку вимушених переселенців в Турині, яка відбулася на головній площі міста. Найцінніше, що маємо зараз – це здатність об'єднуватися та допомагати один одному, щоб наблизити перемогу.

Незабаром ми ще повернемось до Італії з концертами, аби не тільки зустрітись з нашими італійськими слухачами, а ще й зібрати кошти, які підуть на підтримку нашої армії й українців, що постраждали від війни,

– підсумували у публікації.



Катерина Павленко в Італії / Фото з інстаграму Go_A

Зверніть увагу! Син Джона Леннона – Джуліан днями вперше публічно виконав пісню батька Imagine. Раніше він пообіцяв, що заспіває лише в разі кінця світу, а зараз не зміг не підтримати український народ, який страждає від рук російських окупантів.