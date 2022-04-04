Солістка Go_A Катерина Павленко виконала пісню Леннона Imagine перед матчем Ювентус – Інтер

Солістка гурту Go_A виступила на відкритті футбольного матчу 31 туру серії А між командами "Ювентус" та "Інтер".

На стадіоні перед матчем виступили солістка українського гурту GO_A Катерина Павленко та італійська співачка Gaia. Разом вони виконали відому пісню Джона Леннона – Imagine.

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Виконання саме цієї пісні перед багатомільйонною аудиторією мало за мету в черговий раз привернути увагу всього світу до війни в Україні та закликати всіх об'єднатися для досягнення миру, – розповів гурт Go_A.

Повідомлялось, що обрав її президент Серії А. Він пояснив, що саме ця пісня "має універсальний текст, вона про надію, її вивчають у школах, щоб діти отримали уявлення про цінності миру, братерства та толерантності".

Дивіться виступ Катерини Павленко та італійської співачки Gaia