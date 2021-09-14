Соліст Twenty One Pilots вдруге стане батьком

32-річний соліст знаменитої американської групи Twenty One Pilots Тайлер Джозеф вдруге стане щасливим татусем! Перед виступом на VMA'S Music Awards дружина повідомила йому, що чекає від нього дитину.

Своїми емоціями від почутого Тайлер Джозеф поділився під час виступу. Він не міг дочекатись, аби про це почув весь світ.

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Моя дружина вагітна! У нас буде друга дитина. Я не хотів зараз займатися відправленням повідомлень, тому я просто скажу цю новину прямо зараз вам всім,

– звернувся до залу соліст групи.

Тайлер Джозеф повідомив фанатам радісну звістку: відео

Зазначимо, що у Джозефа і дружини Дженни вже є донька, на ім'я Розі. Вона народилась у лютому 2020 року. Чоловік часто публікує в мережі фотографії з дівчинкою і неабияк радий виконувати роль татуся.



Зірка Twenty One Pilots з донькою Розі / Фото з інстаграму співака

Реакція мережі

Після виступу на премії 32-річний виконавець не розміщував жодних фото чи відео в інстаграмі, тому шанувальники вітають кумира під його останньою публікацією: