Своими эмоциями от услышанного Тайлер Джозеф поделился во время выступления. Он не мог дождаться, чтобы об этом услышал весь мир.

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Моя жена беременна! У нас будет второй ребенок. Я не хотел сейчас заниматься отправкой сообщений, поэтому я просто скажу эту новость прямо сейчас вам всем,

– обратился к залу солист группы.

Тайлер Джозеф сообщил фанатам радостную весть: видео

Отметим, что у Джозефа и жены Дженни уже есть дочь по имени Рози. Она родилась в феврале 2020 года. Мужчина часто публикует в сети фотографии с девочкой и изрядно рад выполнять роль папочки.



Звезда Twenty One Pilots с дочкой Рози / Фото с инстаграма певца

Реакция сети

После выступления на премии 32-летний исполнитель не размещал никаких фото или видео в инстаграме, поэтому поклонники поздравляют кумира под его последней публикацией: