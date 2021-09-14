Своими эмоциями от услышанного Тайлер Джозеф поделился во время выступления. Он не мог дождаться, чтобы об этом услышал весь мир.
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Моя жена беременна! У нас будет второй ребенок. Я не хотел сейчас заниматься отправкой сообщений, поэтому я просто скажу эту новость прямо сейчас вам всем,
– обратился к залу солист группы.
Тайлер Джозеф сообщил фанатам радостную весть: видео
Отметим, что у Джозефа и жены Дженни уже есть дочь по имени Рози. Она родилась в феврале 2020 года. Мужчина часто публикует в сети фотографии с девочкой и изрядно рад выполнять роль папочки.
Звезда Twenty One Pilots с дочкой Рози / Фото с инстаграма певца
Реакция сети
После выступления на премии 32-летний исполнитель не размещал никаких фото или видео в инстаграме, поэтому поклонники поздравляют кумира под его последней публикацией:
- "Поздравляем с беременностью твоей жены, Тайлер!";
- "Поздравляю!";
- "Поздравляю со вторым малышом";
- "Тайлер, твоя история в инстаграме заставляет меня плакать. Рози говорит, что папа такой драгоценный! Поздравляю со вторым ребенком!";
- "У вас будет еще один ребенок, я все еще не могу в это поверить".