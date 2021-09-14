Своїми емоціями від почутого Тайлер Джозеф поділився під час виступу. Він не міг дочекатись, аби про це почув весь світ.

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Моя дружина вагітна! У нас буде друга дитина. Я не хотів зараз займатися відправленням повідомлень, тому я просто скажу цю новину прямо зараз вам всім,

– звернувся до залу соліст групи.

Тайлер Джозеф повідомив фанатам радісну звістку: відео

Зазначимо, що у Джозефа і дружини Дженни вже є донька, на ім'я Розі. Вона народилась у лютому 2020 року. Чоловік часто публікує в мережі фотографії з дівчинкою і неабияк радий виконувати роль татуся.



Зірка Twenty One Pilots з донькою Розі / Фото з інстаграму співака

Реакція мережі

Після виступу на премії 32-річний виконавець не розміщував жодних фото чи відео в інстаграмі, тому шанувальники вітають кумира під його останньою публікацією: