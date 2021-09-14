Своїми емоціями від почутого Тайлер Джозеф поділився під час виступу. Він не міг дочекатись, аби про це почув весь світ.
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Моя дружина вагітна! У нас буде друга дитина. Я не хотів зараз займатися відправленням повідомлень, тому я просто скажу цю новину прямо зараз вам всім,
– звернувся до залу соліст групи.
Тайлер Джозеф повідомив фанатам радісну звістку: відео
Зазначимо, що у Джозефа і дружини Дженни вже є донька, на ім'я Розі. Вона народилась у лютому 2020 року. Чоловік часто публікує в мережі фотографії з дівчинкою і неабияк радий виконувати роль татуся.
Зірка Twenty One Pilots з донькою Розі / Фото з інстаграму співака
Реакція мережі
Після виступу на премії 32-річний виконавець не розміщував жодних фото чи відео в інстаграмі, тому шанувальники вітають кумира під його останньою публікацією:
- "Вітаємо з вагітністю твоєї дружини, Тайлер!";
- "Вітаю!";
- "Вітаю з другим малятком";
- "Вітаю з другим малюком!";
- "Тайлер, твоя історія в інстаграмі змушує мене плакати. Розі каже, що тато такий дорогоцінний! Вітаю з другою дитиною!";
- "У вас буде ще одна дитина, я все ще не можу в це повірити".