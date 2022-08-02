Соліст Måneskin травмувався на концерті в Чикаго: фото вокаліста

Італійський гурт Måneskin поїхав у концертний тур Америкою. На одному з заходів соліст гурту травмував плече.

Переможці Євробачення-2021, італійський гурт Måneskin продовжує давати концерти в різних країнах світу. Днями на одному із заходів стався інцидент.

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Соліст Måneskin травмувався

Måneskin приїхали до Чикаго, де дали атмосферний та драйвовий концерт.

Вокаліст колективу Даміано Давид дуже захопився виступом й випадково травмував плече. Лікарі допомогли музиканту – приклали лід та перев'язали руку.

Натовп був такий гарячий, що Дам потребував льоду, щоб трохи охолонути. Дякую, Чикаго, за це неймовірне шоу та вашу аудиторію, яка захоплює. Тепло, яке ми знайшли тут, справді залишило нас без подиху. Не можемо дочекатися, щоб знову все це повторити,

– поділились артисти.



Даміано Давид з лікарем / Фото з інстаграму гурту



Måneskin / Фото з інстаграму гурту

, нещодавно в Гонконгу стався ще більш прикрий інцидент . Під час виступу бойз-бенду Mirror на артистів звалився величезний світлодіодний екран, що відірвався від троса і злетів зі стелі. Один танцівник був у важкому стані, інший отримав травми.

Нагадаємо, італійський гурт Måneskin згадує про Україну мало не на кожному концерті. На виступі в Римі вони не лише виконали пісню Gasoline, але й зі сцени послали путіна, війну, і всіх тих, хто з цим не згоден.