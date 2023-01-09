Соліст Måneskin в день народження вибрив на голові логотип елітного бренду: неочікувані фото

8 січня соліст популярного гурту Måneskin – Даміано Давид відсвяткував день народження. Він зібрав друзів на вечірці з нагоди 24-річчя. Також показав новий стиль і зачіску, якою неабияк здивуваав шанувальників.

Даміано Давид вміє шокувати прихильників. Він не боїться експериментів зі змінами в зовнішності, стилі. Однак таких змін від нього точно ніхто не очікував.

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Як соліст Måneskin змінив зачіску

Напередодні дня народження Даміано Давид показував нову зачіску, але на вечірці з нагоди 24-річчя продемонстрував, що вибрив на потилиці логотип елітного бренду Gucci. Фанати звикли до лідера Måneskin з довгим волоссям, тому дуже незвично бачити його з виголеною головою. Зазначимо, що майже всі концертні вбрання музикантів Måneskin саме від бренду Gucci.

Соліст показав нову стрижку, одягнувшись у стилі "90-х". Музикант позував на камеру в широких білих штанах, червоній футболці та чорному бомбері.

Для перегляду всіх фото гортайте направо:

Всі ці фото музикант зробив на гучній вечірці в стилі "90-х", яку організував з нагоди дня народження. Там зібрав друзів, а також була присутня кохана Даміано – Джорджія Солері.

Хлопець-іменинник. +24 для мене. "90-ті" нові "20-ті",

– написав Даміано під фото.

Нагадаємо, кілька днів тому день народження відсвяткувала дівчина Даміано. Артист привітав обраницю, опублікувавши зворушливе спільне фото та зізнавшись у коханні.