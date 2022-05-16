Соліст Kalush Orchestra святкує день народження: найкращі хіти переможців Євробачення-2022

Соліст Kalush Orchestra Олег Псюк святкує день народження. 16 травня йому виповнилося 28 років. З цієї нагоди ми підготували добірку найкращих хітів колективу.

Гурт Kalush Orchestra вже повертається з Італії в Україну. Колектив везе перемогу, яка для нашої країни зараз надзвичайно важлива. Та окрім "Stefania" в гурту з Калуша є ще багато пісень, які варто послухати.

До теми Це тільки початок, – соліст Kalush Orchestra після перемоги святкує день народження

Kalush розриває українську музику та культуру з 2019 році. Саме тоді зародився гурт, який згодом перейменували в Kalush Orchestra. На відміну від Kalush він створює реп з фольклорними мотивами та українською автентикою. До складу колективу входять:

Олег Псюк (вокал, тексти);

Килиммен (діджей);

Джонні Дивний;

Тимофій Музичук (мультиінструменталіст);

Віталій Дужик (мультиінструменталіст);

Ігор Діденчук (мультиінструменталіст).

Окрім сольний треків в колективу є багато колаборацій з популярними українськими артистами. Сучасною українською музикою насолоджуйтеся далі.

Найкращі хіти переможців Євробачення-2022

Kalush Orchestra – Stefania: дивіться відео онлайн

Kalush та Jerry Heil – "Хвилі": дивіться відео онлайн

Kalush та Христина Соловій – "Таксі": дивіться відео онлайн

Kalush та Skofka – "Файна": дивіться відео онлайн

Kalush – "Мала в 19": дивіться відео онлайн

Kalush та Alyona Alyona – "Вода": дивіться відео онлайн

Kalush та Alyona Alyona – "Гори": дивіться відео онлайн

Kalush – "Зорі": дивіться відео онлайн