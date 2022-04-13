Соліст Kalush Orchestra розповів, як колективу вдалося виїхати з країни у час війни

У період дії воєнного стану чоловіки призовного віку не мають права покидати територію України. Музиканти з гурту Kalush Orchestra змогли виїхати з допомогою спеціального дозволу, який допомогло зробити Суспільне.

Вже через місяць в італійському Турині розпочнеться пісенний конкурс Євробачення-2022. Представники України Kalush Orchestra поїдуть в Італію та наживо заспівають для європейських слухачів.

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Як Kalush Orchestra виїхали за кордон

У час воєнного стану хлопцям з Kalush Orchestra вдалося виїхати за кордон. Вони дали декілька концертів в Європі, на яких збирали кошти на підтримку України. Соліст колективу Олег розповів, що отримати спеціальний дозвіл на виїзд з України їм допомогло Суспільне.

Цей дозвіл тимчасовий. Зараз ми повертаємося в Україну, потім поїдемо на Євробачення й після нього одразу повернемося,

– розповів Олег.

Інтерв'ю Олега Псюка: дивіться відео онлайн

Нагадаємо, Євробачення-2022 відбудеться в італійському місті Турин. Україна виступить у першому півфіналі 10 травня під номером 6 з піснею Stefenia. Другий півфінал відбудеться 12 травня, а боротися за перемогу будуть у фіналі 14 травня.