Соліст Imagine Dragons закрутив роман за місяць після розлучення: його помітили з акторкою

Лише у квітні соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс офіційно розлучився з дружиною після 11 років шлюбу. Через місяць його вже помітили на побаченні з іншою жінкою. Хто вона, дізнавайтеся нижче.

У вівторок, 16 травня, 35-річного Дена Рейнольдса помітили у районі Сільвер-Лейк в Лос-Анджелесі. Він був не сам, а з американською акторкою Мінкою Келлі. Ба більше, прогулянка їхня була романтичною. На фото, оприлюднених папараці, зірки трималися під руки.

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Соліст Imagine Dragons засвітився на побаченні після розлучення

Для зустрічі з Деном Рейнольдсом 42-річна зірка фільму "Сусідка по кімнаті" одяглася стильно й комфортно. На ній були джинси з манжетами, синя футболка з принтом, халат з дрібним квітковим принтом, коричневі босоніжки, а на ліве плече Мінка Келлі накинула чорну сумку. По праву року від неї йшов соліст Imagine Dragons.

Він також був у кежуал образі – темно-зелених шортах, білій майці, светрі, кедах і кепці. Обоє "прикрилися" сонцезахисними окулярами, але їх все одно впізнали.

Що відомо про особисте життя Дена Рейнольдса та Мінки Келлі