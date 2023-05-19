Во вторник, 16 мая, 35-летний Дэн Рейнольдс был замечен в районе Сильвер-Лейк в Лос-Анджелесе. Он был не сам, а с американской актрисой Минкой Келли. Более того, прогулка их была романтичной. На фото, обнародованном папарацци, звезды держались под руки.

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Солист Imagine Dragons засветился на свидании после развода

Для встречи с Дэном Рейнольдсом 42-летняя звезда фильма "Соседка по комнате" оделась стильно и комфортно. На ней были джинсы с манжетами, синяя футболка с принтом, халат с мелким цветочным принтом, коричневые босоножки, а на левом плече Минка Келли накинула черную сумку. По праву года от нее уходил солист Imagine Dragons.

Он также был в кэжуале образе – темно-зеленых шортах, белой майке, свитере, кедах и кепке. Оба "прикрылись" солнцезащитными очками, но их все равно узнали.

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