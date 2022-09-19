Ден Рейнольдс з Imagine Dragons розлучився з дружиною: як їхній шлюб тріщав по швах

Соліст популярного рок-гурту Imagine Dragons Ден Рейнольдс відтепер холостяк. Він розлучився з дружиною-співачкою Ейжею Волкман, у шлюбі з якою прожив 11 років.

Про розлучення Ден Рейнольдс оголосив самостійно у своєму твіттері. Очевидно, для того, аби журналісти й папараці дали їм спокій.

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Соліст Imagine Dragons Ден Рейнольдс розлучився з дружиною

Мені сумно повідомити, що після багатьох прекрасних років, проведених разом, ми з Ейжею розлучилися. Бути чудовими батьками для наших дітей – наш пріоритет номер один. Дякуємо, що всі ці роки завжди підтримували нас з любов'ю та турботою,

– написав Ден Рейнольдс.

Цікаво, що Ейжа Волкман теж прокоментувала розлучення. У своєму інстаграмі зі 109-тисячною аудиторією вона розмістила допис, в якому зізналася, що зараз її сім'я переживає важкий період, і ніхто з них не хоче нікому робити боляче.

"У житті є багато краси, навіть якщо воно йде не так, як ми сподівалися. Іноді нам доводиться звільняти місце для реалізації більшого плану. Ми повинні визнати, що любов, яка дарується, буває в багатьох формах. Бажаю вам любові і світла", – написала ексдружина Дена Рейнольдса.

У них з Ейжею залишилося четверо маленьких дітей – 10-річна донька Ерроу, 5-річні дівчата-близнючки Гія та Коко та 2-річний син Валентин.

Ден Рейнольдс з ексдружиною Ейжею та своїми чотирма дітьми / Фото з інстаграму соліста Imagine Dragons

Як шлюб соліста Imagine Dragons тріщав по швах

На початку 2018 року Ден Рейнольдс уже оголошував, що планує розлучитися з дружиною.

"Після 7 чудових років разом наш шлюб з Ейжею закінчився. Наші діти залишаються найважливішою річчю в нашому житті, і ми будемо продовжувати виховувати їх з усією любов'ю", – писав фронтмен Imagine Dragons у твіттері чотири роки тому.

Однак тоді він поспішив з публічним розголосом, адже помирився з Ейжею і навіть написав з нею пісню Bad Liar – "Поганий брехун" для свого гурту Imagine Dragons. Сама ж Волкман пояснювала, що божевільні роки шлюбу "вбили їх обох у багатьох моментах, а тепер вони відбудовуються".