Після жарту про мову: в Польщі скасували концерти гурту "Пошлая Молли"

Лідер російськомовного гурту з України "Пошлая Молли" Кирило Блєдний вибачився за свою заяву про польську мову. Раніше він порадив полякам вчити російську та "вступати до російської імперії".

Як наслідок, усі концерти гурту, заплановані на листопад і грудень, скасували. Йдеться про виступи у Гданську, Варшаві, Кракові, Познані та Вроцлаві.

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Соліст гурту "Пошлая Молли" перепросив за жарт

Кирило Блєдний перепросив за обурення польською мовою. Він записав звернення до слухачів гурту, у якому пошкодував про сказане.

Усвідомлюю, що ця сатира була вкрай невдалою та образила багатьох людей. Концерти у Польщі скасовуються. Слухачі, які придбали квитки, мені дуже шкода, що я підвів вас. І ще раз хочу принести свої щирі вибачення людям, яких зачепили мої слова,

– заявив артист.

Співак додав, що має незрозумілий всім гумор. Водночас артист зазначив, що засуджує агресію Росії проти України та болісно сприймає тогочасні події.

Я настільки заглибився у свій гумор, що стає незрозуміло, яка я людина і яка у мене позиція. У мене абсолютно проукраїнська позиція. Найбільше мені не хотілося б, щоб вам здавалося, що я "угараю" над трагедією. Я не "угараю". Я всі ці події дуже переживаю. Мої друзі, моя сім'я, дуже багато моїх знайомих перебувають в Україні, і я точно не бажаю їм зла. Як і нікому на цьому світі,

– сказав артист.

Кирило Блєдний перепросив за жарт про мову: дивіться відео онлайн

Як відреагували в мережі

Значна частина українців розкритикувала Кирила Блєдного за такі неоднозначну заяву.

"Клас. Круто. Тепер поляки ще більше ненавидітимуть українців, мовчу про прикордонників. І все через цю людину, яка ментально до України не має жодного відношення і навіть української мови не знає".

"Скасування концертів твого гурту – значно кращий рофл, ніж твої вис*ри, enjoy".

"Я поляк, вивчаю українську мову. Слухаю вашу музику вже кілька років (не слухаю нічого російськомовного вже півтора року). Ви мене не образили, але принесли мені велике розчарування і невимовно великий смуток. Подумайте, скільки шкоди ви завдали громадянам України – вашим співгромадянам, які ітак вже занадто багато страждають. Бажаю вам роздумів, розуміння і зрілості, особливо останнього".

"Чувак, ти – крінж року. Не ганьби нашу країну своїми жартами в бік партнерів, які усіма силами нам допомагають".

"Тю, так це був польсько-український рофл. Невже ти жартів не розумієш? До речі, всім раджу користуватись українськими авіалініями. А, сорі, всі аеропорти знищені Росією".

Що цьому передувало