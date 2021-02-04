Однією з найпоширеніших хвороб у сучасному світі є рак. Щодня близько пів тисячі людей в Україні дізнаються про свій складний діагноз, проте частині з них вдається одужати. За даними ВООЗ, у 2020 році кількість людей у світі, які мали онкозахворювання, досягає 19,3 мільйона. У Всесвітній день боротьби проти раку ми підготували історії зірок, які побороли цю недугу.

Джерело: 24 канал

Щороку статистка захворювань на онкологію безжально збільшується, і хвороба охоплює все більше сімей та відомих постатей. На жаль, аби вилікувати цю хворобу іноді недостатньо бути впізнаваним чи мати широкі можливості. На появу хвороби впливає безліч факторів, зокрема генетика та рівень доходу людини. Адже близько 81% захворювань стаються у країнах з низьким та середнім рівнем доходу, повідомляють у ВООЗ.

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Серед найпоширеніших факторів ризику:

куріння сигарет;

погане харчування і ожиріння;

надмірне вживання алкоголю;

відсутність фізичних навантажень;

відкриті сонячні промені.

Третина усіх смертей від онкологічних захворювань стаються, коли в людини є ці фактори ризику. Однак на рак хворіють також люди, які ведуть цілком здоровий спосіб життя. Редакція Showbiz 24 зібрала мотивуючі розповіді зірок, які перемогли страшну хворобу.

Алла Мазур

Алла Мазур, відома українська телеведуча, сколихнула всю країною своєю новиною про захворювання. У 2019 році їй діагностували рак молочної залози. Спершу телеведуча звернулась до лікаря через невелику горошинку у грудях, яка її турбувала. Проте мамографія та УЗД не показали нічого небезпечного, тому вона відправилась на відпочинок. Але згодом горошинка почала збільшуватись і лікар діагностував онкозахворювання. Алла закликає всіх жінок уникати стресових ситуацій, адже вони провокують захворювання. А також ніколи не здаватись, адже лікування від цієї хвороби дуже складне та неприємне. Телеведучій допомогли підтримка рідних, сильне бажання одужати та постійна боротьба з собою.



Алла Мазур / Фото з інстаграму Алли Мазур

Анджеліна Джолі

Одна з найпопулярніших акторок сучасності Анджеліна Джолі зуміла випередити рак. Адже вона має спадкову схильність до онкозахворювань. Мати Анджеліни Джолі померла у 56 років, хоча й вела боротьбу з хворобою протягом 10 років! У 2013 році їй зробили операцію з видалення молочних залоз, адже лікарі діагностували їй 87% імовірності розвитку онкологічного захворювання грудей. Тому акторка вирішила випередити хворобу та звести до мінімуму можливість її розвитку. Згодом хірурги повернули їй красу грудей. Зараз акторка постійно відвідує лікарів та слідкує за своїм здоров'ям.



Анджеліна Джолі / Фото з фан-акаунту Анджеліни Джолі в інстаграмі

Г'ю Джекман

Австралійський актор, продюсер Г'ю Джекман також постраждав від онкології. У 2013 році він помітив у себе аномальну родимку та звернувся до лікарія. Згодом він дізнався, що у нього базалія – найпоширеніший вид злоякісних пухлин. Після багатьох операцій, у 2017 році медики вшосте діагностували онкологію в актора. Він не приховував свою хворобу і ділився переживаннями у соцмережах. Г'ю Джекмен закликає людей використовувати сонцезахисний крем незалежно від пори року і вчасно проходити огляд у лікарів. Вилікуватись йому допомогла дружина, яка наполягла на огляді у лікаря, та жага продовжувати зніматись у фільмах.



Г'ю Джекман / Фото з інстаграму Г'ю Джекмана

Яніна Соколова

Відома українська телеведуча Яніна Соколова теж пройшла через це складне випробування. Влітку 2018 року вона відчула, що погано почувається та вирішила звернутись до лікарів. У державній клініці їй сказали, що це полікістоз і гормональний збій, та наполягли на тому, що потрібно зробити операцію. Проте симптоми продовжувались, лікування не допомагало і Яніна вирішила здати аналізи у приватній клініці. Після цього вона перевірила результати в інтернеті та зрозуміла, що у неї рак. Лікування тривало 7 місяців, не падати духом їй допомагали друзі, родичі та робота.

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Яніна Соколова / Фото з інстаграму Яніни Соколової

До слова Історії 5 знаменитостей, які подолали рак молочної залози

Майкл Дуглас

У відомого американського актора, зірки Голлівуду Майкла Дугласа у 2010 році медики діагностували рак 4 стадії. На той час, коли у нього виявили пухлину на язиці, розміром з волоський горіх, йому було 66 років. Шанси одужати були мінімальні, проте актор зумів впоратись. "Мої лікарі оптимістичні. Я налаштований оптимістично. Життя продовжується. Це всього на всього нова частина", – так Майкл відповів журналістам після хіміотерапії, у день прем'єри фільму "Волл-стріт. Гроші не сплять".



Майкл Дуглас / Фото з інстаграму Майкла Дугласа

Міка Ньютон

Українська співачка Міка Ньютон, яка живе і працює в США, у вересні минулого року вперше зізналася, що поборола рак. Все почалось з того, що у неї здувало живіт. Співачка почала дотримувалась дієти, проте нічого не допомагало. Тоді Міла звернулась до лікаря в Америці, проте він порадив краще стежити за дієтою. Згодом співачка приїхала до України та розпочала лікування тут. Гінеколог повідомила Мілі, що у неї кіста, та наполягла на операції. Зараз Міка Ньютон повністю одужала, але ще довго буде під прицільним наглядом лікарів.



Міка Ньютон / Фото з інстаграму Міки Ньютон

Роберт де Ніро

У 2003 році у 60-річного актора Роберта де Ніро виявили рак простати на ранній стадії. Роберт почав ретельно стежити за своїм здоров'ям і регулярно проходити обстеження. Окрім ранньої діагностики пухлини, вилікуватись йому допомогла чудова фізична форма. Його лікування складалось з терапії та радикальної простатектомії – операцію з видалення передміхурової залози. Все пройшло успішно, актор дуже швидко одужав. Практично відразу після завершення лікування він повернувся до зйомок у фільмі "Гра в хованки", де у нього була головна роль. З тих пір пройшло більше 16 років, за які актор зіграв ще понад 40 ролей. Він не став приховувати свою хворобу: його історія – це прекрасний приклад того, що рак піддається лікуванню. Головне – вчасно його виявити.



Роберт де Ніро / Фото з фан-акаунту Роберта де Ніро в інстаграмі

Автор: Соломія Борух