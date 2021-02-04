Одной из самых распространенных болезней в современном мире является рак. Ежедневно около полтысячи человек в Украине узнают о своем сложном диагнозе, однако части из них удается выздороветь. По данным ВОЗ, в 2020 году количество людей в мире, у которых были онкозаболевания, достигает 19,3 миллиона. Во Всемирный день борьбы против рака мы подготовили истории звезд, которые побороли этот недуг.

Источник: 24 канал

Каждый год статистка заболеваний онкологией безжалостно увеличивается, и болезнь охватывает все больше семей и известных фигур. К сожалению, чтобы вылечить эту болезнь иногда недостаточно быть узнаваемым или иметь широкие возможности. На появление болезни влияет множество факторов, в частности генетика и уровень дохода человека. Ведь около 81% заболеваний происходят в странах с низким и средним уровнем дохода, сообщают в ВОЗ.

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Среди наиболее распространенных факторов риска:

курение сигарет;

плохое питание и ожирение;

чрезмерное употребление алкоголя;

отсутствие физических нагрузок;

открытые солнечные лучи.

Треть всех смертей от онкологических заболеваний происходят, когда у человека есть эти факторы риска. Однако раком болеют также люди, ведущие вполне здоровый образ жизни. Редакция Showbiz 24 собрала мотивирующие рассказы звезд, победивших страшную болезнь.

Алла Мазур

Алла Мазур, известная украинская телеведущая, всколыхнула всю страну своей новостью о заболевании. В 2019 году ей диагностировали рак молочной железы. Сначала телеведущая обратилась к врачу из-за небольшой горошинки в груди, которая ее беспокоила. Однако маммография и УЗИ не показали ничего опасного, поэтому она отправилась на отдых. Но со временем горошинка начала увеличиваться, и врач диагностировал онкозаболевание. Алла призывает всех женщин избегать стрессовых ситуаций, ведь они провоцируют заболевание. А также никогда не сдаваться, ведь лечение от этой болезни очень сложное и неприятное. Телеведущей помогли поддержка родных, сильное желание выздороветь и постоянная борьба с собой.



Алла Мазур / Фото из инстаграма Аллы Мазур

Анджелина Джоли

Одна из самых популярных актрис современности Анджелина Джоли сумела опередить рак. Ведь у нее наследственная предрасположенность к онкозаболеваниям. Мать Анджелины Джоли умерла в 56 лет, хотя и вела борьбу с болезнью в течение 10 лет! В 2013 году ей сделали операцию по удалению молочных желез, ведь врачи диагностировали ей 87% вероятности развития онкологического заболевания груди. Поэтому актриса решила опередить болезнь и свести к минимуму возможность ее развития. Впоследствии хирурги вернули ей красоту груди. Сейчас актриса постоянно посещает врачей и следит за своим здоровьем.



Анджелина Джоли / Фото из фан-аккаунта Анджелины Джоли в инстаграме

Хью Джекман

Австралийский актер, продюсер Хью Джекман также пострадал от онкологии. В 2013 году он заметил у себя аномальную родинку и обратился к врачу. Впоследствии он узнал, что у него Базалия – самый распространенный вид злокачественных опухолей. После многих операций, в 2017 году медики в шестой раз диагностировали онкологию у актера. Он не скрывал свою болезнь и делился переживаниями в соцсетях. Хью Джекмен призывает людей использовать солнцезащитный крем независимо от времени года и вовремя проходить осмотр у врачей. Вылечиться ему помогла жена, которая настояла на осмотре у врача, и жажда продолжать сниматься в фильмах.



Хью Джекман / Фото из инстаграма Хью Джекмана

Янина Соколова

Известная украинская телеведущая Янина Соколова тоже прошла через это сложное испытание. Летом 2018 года она почувствовала, что плохо себя чувствует и решила обратиться к врачам. В государственной клинике ей сказали, что это поликистоз и гормональный сбой, и настояли на том, что нужно сделать операцию. Однако симптомы продолжались, лечение не помогало и Янина решила сдать анализы в частной клинике. После этого она проверила результаты в интернете и поняла, что у нее рак. Лечение длилось 7 месяцев, не падать духом ей помогали друзья, родственники и работа.

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Янина Соколова / Фото из инстаграма Янины Соколовой

К слову Истории 5 знаменитостей, преодолевших рак молочной железы

Майкл Дуглас

У известного американского актера, звезды Голливуда Майкла Дугласа в 2010 году медики диагностировали рак 4 стадии. К тому времени, когда у него обнаружили опухоль на языке, размером с грецкий орех, ему было 66 лет. Шансы выздороветь были минимальны, однако актер сумел справиться. "Мои врачи оптимистичны. Я настроен оптимистично. Жизнь продолжается. Это всего-навсего новая часть", – так Майкл ответил журналистам после химиетерапии, в день премьеры фильма "Уолл-стрит. Деньги не спят".



Майкл Дуглас / Фото из инстаграма Майкла Дугласа

Мика Ньютон

Украинская певица Мика Ньютон, которая живет и работает в США, в сентябре прошлого года впервые призналась, что поборола рак. Все началось с того, что у нее вздувало живот. Певица начала придерживаться диеты, однако ничего не помогало. Тогда Мила обратилась к врачу в Америке, однако он посоветовал лучше следить за диетой. Впоследствии певица приехала в Украину и начала лечение здесь. Гинеколог сообщила Мике, что у нее киста, и настояла на операции. Сейчас Мика Ньютон полностью выздоровела, но еще долго будет под прицельным наблюдением врачей.



Мика Ньютон / Фото из инстаграма Мики Ньютон

Роберт де Ниро

В 2003 году у 60-летнего актера Роберта де Ниро обнаружили рак простаты на ранней стадии. Роберт начал тщательно следить за своим здоровьем и регулярно проходить обследование. Кроме ранней диагностики опухоли, вылечиться ему помогла отличная физическая форма. Его лечение состояло из терапии и радикальной простатэктомии – операции по удалению предстательной железы. Все прошло успешно, актер очень быстро выздоровел. Практически сразу после завершения лечения он вернулся к съемкам в фильме "Игра в прятки", где у него была главная роль. С тех пор прошло более 16 лет, за которые актер сыграл еще более 40 ролей. Он не стал скрывать свою болезнь: его история – это прекрасный пример того, что рак поддается лечению. Главное – вовремя его обнаружить.



Роберт де Ниро / Фото с фан-аккаунта Роберта де Ниро в Инстаграме

Автор: Соломия Борух