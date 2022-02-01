На знімальному майданчику Ольга Сумська може проводити ледь не 24 години, тож вимагає комфортних умов.

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Які забаганки Ольги Сумської не виконують режисери

Ольга Сумська розповіла, що на зйомках вона часто змушена ділити гримерку з колегами. Як акторці з ім'ям їй мали б пропонувати окремий вагончик, однак нині продюсери економлять навіть на топових зірках.

Я варта того, щоб мені на період зйомки запропонували окремий вагончик, як для акторів з ім'ям. Але цього немає, бо сьогодні все дуже бюджетно, і кінопроцес дедалі менше пропонує саме такі привілеї для акторів,

– скаржиться Ольга Сумська.

Ба більше, через низькобюджетність українського кіно вона відмовилася від жорсткого райдеру. На виснажливих зйомках, які можуть тривати більш як добу, Ольга Сумська їсть те, що пропонують усім – акторам, режисерам, сценаристам.

"Я пишу, як усі, але з уточненням. Наприклад, щоб супчик був не засмажений, рибку приготували на пару. Буває різна кінокухня, і є різні нюанси, які треба врахувати", – ділиться знаменитість.

Ольга Сумська на зйомках фільму "Любов і блогери" / Фото з інстаграму комедії

Цікаво, що Ксенія Мішина, наприклад, теж має скромний райдер, у якому прописано, що вона вегетаріанка. Однак усе, що їй заманеться, акторка може замовити на знімальний майданчик за свої гроші.