Відома українська телеведуча Маша Єфросиніна вкотре звернулась до російського народу. Та цього разу вона іронічно подякувала йому за те, що тепер ми стали найзгуртованішою нацією.

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Маша Єфросиніна "подякувала" росіянам

Знаменитість поставила риторичні запитання росіянам: "Від чого потрібно бомбардувати дитячі будинки, онкологічні будинки, муніципальні будинки, випалювати приватні сектори, повністю спалювати маленькі містечка. Заради порятунку, чого ви це робите?".

Дякую вам великий російський народе за те, що ви врятували нас назавжди від егоїзму, від байдужості, від внутрішніх образ одне на одного, від зрад, від різних емоцій, які відчувають люди всередині країни, побутових, рутинних та професійних. Ви врятували нас від цього нахр*н назавжди,

– сказала телеведуча.

"Сьогодні кожна людина в нашій країні тримається за руки, допомагає одна одній, віддає останнє, надає прихисток у нічліжках, віддає свої будинки, одяг, воду, все одне одному. Сьогодні всередині України немає жодного недруга. Сьогодні ми найзгуртованіша нація на всій планеті!" – наголосила Єфросиніна.

Також Маша Єфросиніна запропонувала росіянам врятувати самих себе й виходити на мітинги, щоб змінити ситуацію в країні. Зірка зауважила, що не розуміє, чому вони не протистоять терору, що відбувається в Росії.

Маша Єфросиніна звернулась до росіян:

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