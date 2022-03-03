Известная украинская телеведущая Маша Ефросинина снова обратилась к русскому народу. Но на этот раз она иронически поблагодарила его за то, что теперь мы стали самой сплоченной нацией.

Смотрите также С мозгами у вас, – Маша Ефросинина призвала россиян не бояться и сбросить Путина

Маша Ефросинина "поблагодарила" россиян

Знаменитость задала риторические вопросы россиянам: "От чего нужно бомбить детские дома, онкологические дома, муниципальные дома, выжигать частные сектора, полностью сжигать маленькие городки. Ради спасения, чего вы это делаете?".

Спасибо вам великий русский народ за то, что вы спасли нас навсегда от эгоизма, от безразличия, от внутренних обид друг на друга, от измен, от разных эмоций, которые испытывают люди внутри страны, бытовые, рутинные и профессиональные. Вы спасли нас от этого навсегда,

– сказала телеведущая.

"Сегодня каждый человек в нашей стране держится за руки, помогает друг другу, отдает последнее, дает убежища в ночлежках, отдает свои дома, одежду, воду, все друг другу. Сегодня внутри Украины нет ни одного недруга. Сегодня мы самая сплоченная нация на всей планете!" " – подчеркнула Ефросинина.

Также Маша Ефросинина предложила россиянам спасти самих себя и выходить на митинги, чтобы изменить ситуацию в стране. Звезда заметила, что не понимает, почему они не противостоят происходящему в России террору.

Маша Ефросинина обратилась к россиянам: