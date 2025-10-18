Одна з учасниць, на ім'я Віточка, поцікавилась, чи носить Софія з собою турнікет, щоб у випадку необхідності надати людині допомогу, передає 24 Канал з посиланням на stb.ua.
Читайте також "Холостяк" повернувся: як пройшло знайомство Тараса Цимбалюка з дівчатами у 1 випуску
"Міс Україна" відповіла, що не знає, що це за предмет і для чого його використовують.
Турнікет? А що це таке?,
– запитала Софія.
Зазначимо, що дівчина навчається на лікаря у медичному університеті.
Відповідь учасниці дуже сильно вразила інших конкурсанток, адже у час війни кожен знає про базові речі, які можуть врятувати життя.
Ти лікар і не знаєш, що таке турнікет? В час війни?,
– не приховала свого здивування Віточка.
Шамія ж поспішила виправдатись, зазначивши, що їй всього 20 років і вона навчається лише на 1 курсі, тому про такі речі їм ще не розповідали.
Не дивно, що таке незнання базових речей у сучасному суспільстві стало чи не найобговорюванішим у соціальних мережах.
Софія Шамія не знає, що таке турнікет: дивіться відео онлайн
У коментарях думки розділились, хтось вважає, що про такі речі мають знати усі, а інші називають дивним ставити таке запитання під час розмови.
- "Ну не знати, що таке турнікет в Україні у 2025 році – це дно".
- "Я звісно не хочу щось говорити й виправдовувати, але це дивно запитувати на шоу за турнікет. Мені просто цікаво чи знають вони як його правильно використовувати?"
- "Я не медик, але турнікет – це те, що знає кожен свідомий громадянин (тим паче в країні, яка воює)".
- "Колись, коли я була студенткою мед.університету, в нас говорили кровоспинний джгут. Тому якби їй сказали джгут, то вона б знала".
- "Сподіваюсь, що після перегляду цього шоу глядачі зберуть собі цивільну аптечку та сходять на тренінг домедичної допомоги".
Раніше Софія Шамія в інтерв'ю Мирославі Мандзюк заявила, що на "Холостяку" зазнала багато булінгу, мізогінії та приниження.
Хто така Софія Шамія?
- Дівчина 7 років займалась танцями й навчалась у Києво-Могилянській академії на економічному факультеті.
- У 2023 році отримала титул "Міс Україна", а пізніше увійшла до топ-40 найкрасивіших жінок світу на конкурсі "Міс світу".
- Сьогодні Софія займається благодійною підтримкою дитячих медичних та реабілітаційних центрів, а також мріє про відкриття власного бренду.