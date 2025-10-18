Одна з учасниць, на ім'я Віточка, поцікавилась, чи носить Софія з собою турнікет, щоб у випадку необхідності надати людині допомогу, передає 24 Канал з посиланням на stb.ua.

"Міс Україна" відповіла, що не знає, що це за предмет і для чого його використовують.

Турнікет? А що це таке?,

– запитала Софія.

Зазначимо, що дівчина навчається на лікаря у медичному університеті.

Відповідь учасниці дуже сильно вразила інших конкурсанток, адже у час війни кожен знає про базові речі, які можуть врятувати життя.

Ти лікар і не знаєш, що таке турнікет? В час війни?,

– не приховала свого здивування Віточка.

Шамія ж поспішила виправдатись, зазначивши, що їй всього 20 років і вона навчається лише на 1 курсі, тому про такі речі їм ще не розповідали.

Не дивно, що таке незнання базових речей у сучасному суспільстві стало чи не найобговорюванішим у соціальних мережах.

Софія Шамія не знає, що таке турнікет: дивіться відео онлайн

У коментарях думки розділились, хтось вважає, що про такі речі мають знати усі, а інші називають дивним ставити таке запитання під час розмови.

"Ну не знати, що таке турнікет в Україні у 2025 році – це дно".

"Я звісно не хочу щось говорити й виправдовувати, але це дивно запитувати на шоу за турнікет. Мені просто цікаво чи знають вони як його правильно використовувати?"

"Я не медик, але турнікет – це те, що знає кожен свідомий громадянин (тим паче в країні, яка воює)".

"Колись, коли я була студенткою мед.університету, в нас говорили кровоспинний джгут. Тому якби їй сказали джгут, то вона б знала".

"Сподіваюсь, що після перегляду цього шоу глядачі зберуть собі цивільну аптечку та сходять на тренінг домедичної допомоги".

Раніше Софія Шамія в інтерв'ю Мирославі Мандзюк заявила, що на "Холостяку" зазнала багато булінгу, мізогінії та приниження.

Хто така Софія Шамія?