"Міс Україна 2023" Софія Шамія розповіла про тата-захисника, який частково осліп через війну
Джерело:УНІАН Lite
Перемогу у скандальному конкурсі "Міс Україна-2023" здобула 18-річна Софія Шамія. Її батько служить у Збройних силах України. Дівчина розповіла, що на війні він частково втратив зір.
Повномасштабне вторгнення застало Софію вдома на Київщині. Вона з мамою поїхала у маленьке селище біля столиці.
Цікаво "Міс Україна" – 18-річна студентка з Київщини: хто така Софія Шамія та що вона публікує в мережі
Шамія розповіла про батька в ЗСУ
Одразу у перші дні повномасштабної війни тато Софії вступив до лав Тероборони.
Нещодавно Шамія опублікувала в інстаграмі нове фото з батьком. "Міс Україна" написала, що у її тата очі різного кольору не через гетерохромію.
Виявилося, що чоловік частково втратив зір через бойові дії.
Софія Шамія з татом / Фото з її інстаграму
Модель додала, що війна її змінила. Тепер вона почала більше цінувати життя та моменти, проведені з батьками.
Меседж Софії на конкурсі краси
Софія Шамія буде представляти Україну на "Міс світу" в Індії. Дівчини хоче нести благодійну місію з метою допомогти постраждалим у війні.
Своїм меседжом Софія вважає "бути рупором незалежної країни". Через те, що її батько служить в ЗСУ, вона знає усі потреби військовослужбовців.
Саме вони на передовій боротьбі до нашої незалежності,
– додає "Міс Україна".
На її думку, перемога у конкурсі може підсилити міжнародну підтримку та увагу до війни в Україні.
Софія Шамія / Фото з її інстаграму
Що відомо про Софію Шамію: коротко
- 18-річна студентка навчається на економічному факультеті у Києво-Могилянській академії. Вона живе у Київській області.
- Софія добре знає англійську мову, 7 років займалась танцями. Також серед захоплень дівчини – малювання, вона створює картини у стилі попсюрреалізм.
- Шамія організувала благодійний аукціон, де розіграла два своїх творіння – "Очі печалі" та "Втрачене дитинство". Першу картину було продано за 2218 доларів, які Софія передала госпітальєрам.
- У соцмережах Софія не забуває про війну в Україні, вона часто публікує кадри війни та розповідає про російське вторгнення.