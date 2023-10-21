Полномасштабное вторжение застало Софию дома в Киевской области. Она с мамой уехала в маленький поселок возле столицы.
Интересно "Мисс Украина" – 18-летняя студентка из Киевщины: кто такая София Шамия и что она публикует в сети
Шамия рассказала об отце в ВСУ
Сразу в первые дни полномасштабной войны папа Софии вступил в ряды Теробороны.
Недавно Шамия опубликовала в инстаграмме новое фото с отцом. "Мисс Украина" написала, что у ее папы глаза разного цвета не из-за гетерохромии.
Оказалось, что мужчина частично потерял зрение из-за боевых действий.
София Шамия с папой / Фото с ее инстаграммы
Модель добавила, что война ее изменила. Теперь она стала больше ценить жизнь и моменты, проведённые с родителями.
Месседж Софии на конкурсе красоты
София Шамия будет представлять Украину на "Мисс мира" в Индии. Девушки хочет нести благотворительную миссию с целью помочь пострадавшим в войне.
Своим месседжем София считает "быть рупором независимой страны". Из-за того, что ее отец служит в ВСУ, она знает все нужды военнослужащих.
Именно они на передовой борьбе до нашей независимости,
– добавляет "Мисс Украина".
По ее мнению, победа в конкурсе может усилить международную поддержку и внимание войны в Украине.
София Шамия / Фото с ее инстаграммы
Что известно о Софии Шамии: коротко
- 18-летняя студентка учится на экономическом факультете Киево-Могилянской академии. Она проживает в Киевской области.
- София хорошо знает английский, 7 лет занималась танцами. Также среди увлечений девушки – рисование, она создает картины в стиле попсюрреализма.
- Шамия организовала благотворительный аукцион, где разыграла два своих творения - "Глаза печали" и "Потерянное детство". Первая картина была продана за 2218 долларов, которые София передала госпитальерам.
- В соцсетях София не забывает о войне в Украине, часто публикует кадры войны и рассказывает о российском вторжении.