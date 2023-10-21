Повномасштабне вторгнення застало Софію вдома на Київщині. Вона з мамою поїхала у маленьке селище біля столиці.

Цікаво "Міс Україна" – 18-річна студентка з Київщини: хто така Софія Шамія та що вона публікує в мережі

Шамія розповіла про батька в ЗСУ

Одразу у перші дні повномасштабної війни тато Софії вступив до лав Тероборони.

Нещодавно Шамія опублікувала в інстаграмі нове фото з батьком. "Міс Україна" написала, що у її тата очі різного кольору не через гетерохромію.

Виявилося, що чоловік частково втратив зір через бойові дії.



Софія Шамія з татом / Фото з її інстаграму

Модель додала, що війна її змінила. Тепер вона почала більше цінувати життя та моменти, проведені з батьками.

Меседж Софії на конкурсі краси

Софія Шамія буде представляти Україну на "Міс світу" в Індії. Дівчини хоче нести благодійну місію з метою допомогти постраждалим у війні.

Своїм меседжом Софія вважає "бути рупором незалежної країни". Через те, що її батько служить в ЗСУ, вона знає усі потреби військовослужбовців.

Саме вони на передовій боротьбі до нашої незалежності,

– додає "Міс Україна".

На її думку, перемога у конкурсі може підсилити міжнародну підтримку та увагу до війни в Україні.



Софія Шамія / Фото з її інстаграму

Що відомо про Софію Шамію: коротко