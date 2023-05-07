Відмовилася співати в Італії через росіян: Кулеба нагородив 13-річну українку Софію Самолюк
Джерело:Дмитро Кулеба
Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба нагородив Софію Самолюк. Українка відмовилася виступити на міжнародному фестивалі Sanremo Junior через участь росіян. Ба більше, дівчинка перехитрила організаторів та виголосила потужну промову.
Дмитро Кулеба відзначив юну українську вокалістку спеціальною подякою Міністра закордонних справ. Про це пише 24 Канал.
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"За перемогу духу в культурній дипломатії"
Глава МЗС звернувся до Софії Самолюк та зазначив, що іноді, аби перемогти в конкурсі чи змаганні, не потрібно співати, малювати, створювати скульптуру, знімати фільми тощо. Іноді для цього потрібно просто зайняти позицію, продемонструвати, що ти є представником свого народу, який цінує власну гідність.
Саме це ти і зробила. І тому ти перемогла. У тебе не буде диплому фестивалю Sanremo цього року, але ти здобула щось набагато більше. Ти здобула перемогу для своєї країни, справжню культурну перемогу. Не заспівавши жодного слова, але сказавши надзвичайно сильні слова,
– підкреслив Дмитро Кулеба.
Також додав, що замість диплома Sanremo хоче нагородити українську вокалістку подякою Міністра закордонних справ України "За перемогу духу в культурній дипломатії".
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Що цьому передувало
- 13-річна Софія Самолюк відмовилася виступати на дитячому вокальному фестивалі в Сан-Ремо 3 травня 2023. Переможниця "Чорноморських ігор" розповіла, що до конкурсу допустили представників держави-агресора.
- Дівчинка зазначила, що організаторів намагалися переконати, що так не має бути, Росія не може брати участь у міжнародному фестивалі. Однак, ті заявили, мовляв, "діти тут ні до чого, музика ні до чого, просто йдіть та не заважайте".
- Погоджуватися на таке юна Софія не захотіла. Тож українка пішла на хитрощі. Вокалістка вийшла на сцену, однак, замість того, щоб заспівати, виголосила потужну промову: "Я не співатиму на одній сцені з російськими терористами, які вбивають українських дітей. Сподіваюся, наступного року на цій сцені країни-терористки не буде. Будь ласка, підтримуйте Україну".