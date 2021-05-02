Звезды Софи Тернер и Джо Джонас отпраздновали свою первую свадьбу в тесном кругу друзей, среди которых был брат Джо – Ник и его жена Приянка Чопра. На снимках можно увидеть, что после веселой и страстной церемонии бракосочетания в Лас-Вегасе они много фотографировались возле аттракционов и устроили вечеринку возле бассейна.
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"Со второй годовщиной свадьбы в Лас-Вегасе, мой большой кусок мужского мяса", – странновато подписала снимки Софи Тернер.
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Звезд уже успели поздравить в комментариях их коллеги-знаменитости и пожелали как можно больше крепких лет брака:
- Эшли Грэм: "Люблю эту энергию от второй годовщины! И люблю вас, родные";
- Хейли Бибер: "Все на свете";
- "Иконическая" ночь";
- "О Боже мой! Счастливой годовщины!";
- "Эпически";
- "Это выглядит так весело! Счастливой годовщины".
Что известно об отношениях Софи Тернер и Джо Джонаса?
Пара начала встречаться еще в ноябре 2016 года. Тогда журналисты заметили первый совместный выход музыканта-ловеласа Джо Джонаса и актрисы Софи Тернер на MTV EMA. Инсайдеры утверждали, что влюбленные не отходили друг от друга и демонстрировали нежность на публике. Однако сами знаменитости отказывались комментировать роман. Со временем сеть начала изобиловать романтическими фото Софи и Джо, а 2 мая 2019 года стало известно об их свадьбе.
Впоследствии пара сыграла роскошную свадьбу во Франции – она состоялась 1 июля 2019 года и длилась 2 дня. Для события Софи Тернер сшили свадебное платье от Louis Vuitton, а сам праздник состоялся в средневековом замке. В феврале 2020 года стало известно, что Софи Тернер беременна первенцем. В конце июля она родила девочку.