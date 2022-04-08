Сніжана Бабкіна зізналась, що мала відчуття провини через переїзд за кордон

Українська артистка Сніжана Бабкіна зараз перебуває з трьома дітьми та чоловіком у Німеччині. Вони переїхали після напруженого першого тижня війни. Зараз вони дають благодійні концерти у Європі.

Як розповів Сергій Бабкін, артист та чоловік Сніжани, спочатку вони переїхали з Харкова у Дніпро, а вже потім у Європу. Вони перетинали зовсім пустий кордон у Молдові, їхали через Румунію і вже там провели першу ніч. Згодом потрапили у Німеччину.

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Сніжана зізналась, що певний час вона відчувала провину за те, що покинула Україну. Але згодом віднайшла у собі розуміння та сили, що потрібно допомагати навіть за кордоном.

В перші дні у Німеччині я стала відчувати, тому що багато наших чоловіків, волонтерів, музикантів – у Харкові, а ми тут, і ми не можемо їх вивезти. Ми можемо їм тільки допомагати. Гнобити себе – це шлях в нікуди, ти себе з'їси і зрештою станеш хворим,

– переконана жінка.

На її думку, якщо людина спроможна приготувати борщ на 16 людей чи зв'язатись з усіма організаторами-колегами для проведення благодійної події – це вже краще, аніж нічого. "Коли ти щось робиш – зникає почуття провини і з'являється джерело енергії", – резюмує жінка.



Сім'я Бабкіних в Німеччині / Фото з інстаграму Сніжани

Планували переїхати в Київ

Що цікаво, після довгих років життя та спільного шлюбу у Харкові, Сергій та Сніжана торік задумались про переїзд у Київ. Адже саме там у них найбільше роботи, а дорога забирає багато часу та сил.

"В Харкові живемо, у Києві – працюємо. І цього літа вперше на морі ми заговорили про те, що треба переїжджати, тому що ми втомились від поїздів. Ми не встигли продати своє, щоб купити у Києві. Треба, мабуть, було раніше… Але ні, нічого, як сталось, так воно і треба було", – поділилась жінка.