Бабкін підкаблучник, – Сніжана Бабкіна розповіла, хто в сім'ї головний

Зіркова пара Сніжани та Сергія Бабкіних не приховує деталі подружнього життя. Актори розповіли, що ділять лідерство в сім'ї. Вони обоє головні, однак дружина музиканта все ж вважає його підкаблучником.

На запитання Слави Дьоміна про те, хто в їхній сім'ї головний, Сергій Бабкін без вагань відповів "ми". Його дружина Сніжана такої ж думки.

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"Ми передаємо одне одному щоденну естафету. Я можу бути головною, а тоді сказати: "Сергію, давай, вирулюй". Ми взаємозамінюємо одне одного", – наголосила акторки.

Сніжана Бабкіна додала, що хотіла б бути лідеркою в родині, адже щодня дає поради зірковому чоловіку. Вона відверто вважає музиканта підкаблучником і не бачить в цьому нічого поганого.

Я вважаю, що підкаблучниками повинні бути і жінка, і чоловік, бо вони мають розчинятися у своєму партнері. Так, я вважаю, що Бабкін підкаблучник,

– поділилася Сніжана.

До слова, голлівудські пари, з якими асоціювали себе Бабкіни, це Бред Пітт і Анджеліна Джолі, Моніка Беллуччі та Венсан Кассель. Однак після розлучень знаменитостей актори вже ні з ким себе не порівнюють.

"Ми ідеальні. Нехай всі до нас підтягуються", – заявила Сніжана Бабкіна.

Повне інтерв'ю Бабкіних: дивіться відео онлайн

Зазначимо, шлюб Бабкіних не завжди був ідеальним: