"Важче, ніж на фронті": на вагітну снайперку Жанну д'Арк накинулися через піар

У жовтні зіркова снайперка Євгенія Емеральд оголосила, що вагітна, і війна для неї закінчилася. Однак у тилу їй важче, ніж на фронті, адже, крім того, що мучить совість, її без кінця хейтять.

Українська снайперка з позивним "Жанна д'Арк" постійно наголошує на тому, що через другу вагітність не довоювала, не вигнала ворога, як обіцяла. Проте "диванні експерти" все одно "добивають" її в мережі. Емеральд допекли так, що в інстаграмі вона відповіла на всі закиди.

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Вагітна снайперка Емеральд відповіла на закиди про піар

У тилу важче, ніж на фронті. Я не маю спокою. Регулярно я отримую погрози, прокльони! А нещодавно від "своїх" почула, що я ніхто і звати мене ніяк, після чого взагалі руки опускаються,

– поділилася Євгенія Емеральд.

Вона нагадала, що 24 лютого пожертвувала всім заради справедливості, свободи та майбутнього – ювелірним бізнесом, який будувала роками, здоров'ям, яке "гробила протягом 6,5 місяців". В Емеральд немає ні нагороди, ні грамоти, ні звання, тож інтерв'ю вона дає не задля піару, а задля боротьби з пропагандою.

"Мені вже набридло чути про цей піар! Що я від цього маю? Слава мені не потрібна, гроші мені за це не платять, моє здоров'я не повернути. Але при цьому я витрачаю неймовірну кількість енергії і часу, бо вважаю, що інформаційна війна дуже важлива", – роз'яснила "Жанна д'Арк".

Євгенія Емеральд поскаржилася на хейтерів / Фото з інстаграму снайперки

Разом з тим вона подякувала за підтримку українцям і чоловіку, за якого вийшла заміж просто на передовій. Їх розписав генерал ЗСУ, адже Євген – теж доброволець, й освідчився він снайперці на третій день знайомства. "З першого спілкування в мене щось йокнуло, і я сказала мамі, що познайомилася зі своїм майбутнім чоловіком", – ділилася Євгенія Емеральд у серпні.

Цікаво, що в коментарях "українську Жанну д'Арк" підтримав співак Саша Чемеров з "Культурного десанту" Колі Сєрги. "Обіймаю міцно. Хай усі йдуть в ср*ку", – не підбираючи слів написав артист. Емеральд оцінила: "Обожнюю тебе".