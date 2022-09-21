"Витерла об нас свої берці": снайперка Жанна д'Арк поскандалила з блогеркою Сашею Бо

Українська снайперка Євгенія Емеральд з позивним "Жанна д'Арк" наїхала на блогерів, які замість того, щоб нагадувати про війну, рекламують косметику. Це зачепило Сашу Бо. Вона вважає, що військова "витерла об неї свої берці".

У свіжому випуску шоу "Здибанка" на ютуб-каналі "Бомбардир" Євгенія Емеральд заявила, що блогери недопрацьовують на інформаційному фронті. Що нібито "нормальних блогерів" можна перерахувати на пальцях однієї руки, передає 24 канал.

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Снайперка Жанна д'Арк "наїхала" на блогерів через війну

Нах*ра нам такі блогери? Вони мовчать, коли є ситуація, яку треба висвітлювати, вони відмовчуються, бо бояться, що підписники підуть. Усе, що вони роблять, – це рекламують якусь косметику і ще якусь хр*нь. Нафіга вона нам потрібна?

– риторично запитала Євгенія Емеральд.

"Якщо в нас є такий ресурс – люди, в яких є велика аудиторія, то треба робити якісь добрі справи на користь України. Але ні, моя хата скраю", – додала обурена снайперка й жартома запропонувала "зробити законопроєкт, щоб банити" тих блогерів, які мовчать про війну.

Журналістка Раміна Есхакзай, котра також була присутня на "Здибанці", погодилася, що лише 20% блогерів пам'ятають про війну. Вона розповіла:

про Сашу Бо, яка переказує кошти на армію, але вже не постить багато новин;

про Таню Пренткович, яка боїться втратити акаунт, в який вклала гроші;

про Юлю Вербу, якій важко психологічно.

Як відреагувала Саша Бо

Селебріті з Івано-Франківська Саша Бо образилася, що "а-ля військова зрівняла всіх блогерів з болотом". Дівчина стверджує, що саме "блогери закривають майже всі волонтерські збори в країні", а Євгенія Емеральд "взяла і витерла свої берці" об них.

Раміна Есхакзай тут же нагадала франківській блогерці, що ображати військових – це низько, і це точно не її рівень.

Це не а-ля військова, а дійсно снайперка, яка покинула дитину і захищала таких, як ти і я. І найменше, що можеш зробити ти або я, – це публікувати інформацію про війну в Україні у себе в профілі та донатити на ЗСУ,

– наголосила Раміна.

Скриншот з інстаграм-сторіс Раміни Есхакзай

У підсумку Саша Бо розмістила у своєму інстаграмі допис, яким нагадала, що її сторінка – не районна поліклініка, там не місце для "матів, вічних претензій і повчань, як треба, а як ні".

Просто нагадування – блогери не на державній службі перед народом і не отримують гроші з податків українців. Для тих, хто не розуміє. Все, що я роблю, – це виключно моя справа, моя совість і мої принципи, як окремої незалежної особи і, зрештою, моя сторінка в інстаграмі. Я нікому не зобов'язана і нічого не винна,

– поставила крапку в цій історії Саша Бо.