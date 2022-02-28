Російські загарбники жорстоко обстріляли місто Харків. Окупанти гатили "градами" по мирних жителях і їх будинках.

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Сніжана Бабкіна поширила світлини від своєї мами і сусідів, адже вона з сім'єю виїхала у безпечніше Дніпро. Жінка розповіла, що тепер видом з їхнього дитячого майданчика став нерозірваний снаряд.



Снаряд на дитмайданчику / Фото з інстаграму Сніжани Бабкової



Снаряд на дитмайданчику неподалік від будинку Бабкіних / Фото з інстаграму

Також жінка оприлюднила фото, яке зробили з балкону її власного дому. На світлині видно страхітливі результати обстрілу міста.



Обстріл Харкова / Фото з інстаграму Бабкіної

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