Єлизавета II та зірки "Гаррі Поттера": найболючіші втрати світу у 2022 році
У 2022 році світ сколихнула звістка про смерть легендарної королеви Єлизавети II. Цього моменту боялися не лише її рідні, а й мільйони шанувальників монаршої родини. Та це не єдина втрата серед відомих людей, яка приголомшила цьогоріч.
Без сумнівів, кожен, хто пішов з життя у 2022 році, залишив слід в історії. Це кумири теперішнього покоління та приклади для майбутніх поколінь. Далі у добірці 24 каналу дізнайтеся, кого з культурних діячів світ втратив протягом цього року.
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На початку року в одному з готелів Орландо знайшли тіло відомого комедіанта й зірку сіткому "Повний дім" Боба Сагета. Тоді причини смерті не повідомили, але слідів насильницької смерті чи зловживання наркотиків правоохоронці не знайшли. На час смерті стендап-коміку було 65 років.
У січні 2022 року помер відомий італійський бізнесмен і засновник модного дому Cerruti 1881 – Ніно Черутті. Чоловікові був 91 рік. Кутюр'є помер в одній з лікарень П'ємонту, куди його госпіталізували для проведення операції на стегні.
А американська акторка Реджина Кінг цього року втратила єдиного сина. 19 січня Ян Олександр-молодший відсвяткував 26-річчя, а вже 21 січня наклав на себе руки. Акторка неодноразово розповідала, що пишається сином, вона глибоко спустошена тим, що він вирішив піти з життя.
Реджина Кінг з єдиним сином Яном, який наклав на себе руки / Фото з інстаграму хлопця
Вранці 21 січня помер комік та актор Луї Андерсон. Він лікувався від раку, а останні дні свого життя провів у клініці в Лас-Вегасі. Йому було 68 років.
Луї Андерсон / Фото Getty Images
Французький актор Гаспар Ульєль був у поїздці з друзями, всі разом каталися на лижах. Але цей відпочинок закінчився трагічно. Після зіткнення з іншим лижником актора госпіталізували, однак лікарям не вдалося врятувати його. На час смерті Гаспару було 37 років.
Гаспар Ульєль / Фото Getty Images
Відомий французький фотограф Рене Робер трагічно загинув у Парижі. Він 9 годин пролежав на тротуарі й помер через переохолодження. Ймовірно, він втратив свідомість, а потім не мав сил встати. Митець пішов життя у 84-річному віці.
Рене Робер / Фото з твітеру Мішеля Момпонте
Про смерть культового кутюр'є Тьєррі Мюглера стало відомо 23 січня. Йому було 73 роки. Точну причини смерті легендарного дизайнера не повідомляють, але відомо, що він помер "за природних причин".
Тьєррі Мюглер / Фото Getty Images
Режисер фільму "Мисливці за привидами" Айван Райтман помер у віці 75 років. Це сталося в Каліфорнії. Останні хвилини життя чоловік провів у своєму домі, з найріднішими, але причина його смерті невідома.
Айван Райтман / Фото Getty Images
Культова фанк-співачка і колишня дружина відомого джазового виконавця Майлза Девіса Бетті Девіс закінчила життєвий шлях 9 лютого 2022 року. Артистці на момент смерті було 77 років, вона померла з природних причин.
Бетті Девіс / Фото Getty Images
Британський музичний продюсер Джамал Едвардс несподівано пішов з життя 20 лютого 2022 року. Чоловікові був лише 31 рік. Едвардс співпрацював з такими зірками як Ріта Ора, Джессі Джей, Ед Ширан і багатьма іншими. Мати продюсера повідомляла, що причиною його смерті стала раптова хвороба.
Джамал Едвардс / Фото з інстаграму продюсера
Лідер популярного гурту The Wanted Том Паркер помер після тривалої боротьби з онкозахворюванням. У нього була пухлина мозку. Про смерть 33-річного артиста повідомила його дружина, з якою він має двох дітей.
Том Паркер / Фото з інстаграму Келсі Паркер
Про пандемію коронавірусу в Україні в час війни, здавалося б, забули, але вона продовжує забирати життя людей. Саме від COVID-19 в одній з лікарень Франції помер оскароносний композитор Вангеліс Папатанасіу. Йому було 79 років.
Голлівудський актор і продюсер Рей Ліотта помер уві сні, коли був у Домініканській Республіці, де знімав новий фільм "Небезпечні води". На час смерті чоловікові було 68 років. Раптова смерті зірки "Славних хлопців" приголомшила світ. Невідомо, що стало її причиною.
Рей Ліотта / Фото з інстаграму актора
Французький актор Жан-Луї Трентіньян помер у віці 91 року. Як зізналась його дружина, зірковий чоловік помер "мирно, від старості, у себе вдома, в Гарі, в оточенні своїх близьких".
Жан-Луї Трентіньян / Фото imdb
Американський актор, зірка "Той, що біжить по лезу" Джо Теркел помер у Санта-Моніці, що в Каліфорнії. Йому було 94 роки. Актор пішов з життя у лікарні, однак точної причини смерті не повідомляють.
Також цього року пішов з життя автор головної теми "Джеймса Бонда" – композитор Монті Норман. Він помер від нетривалої хвороби на 95-му році життя.
Зірка легендарного фільму "Хрещений батько" Джеймс Каан також помер цього року. Він пішов з життя у Лос-Анджелесі у віці 82 років. Причину смерті сім'я актора не повідомила.
Також у 2022 році померла акторка фільму "Матриця: Революція" Мері Еліс. У 85 років вона пішла з життя у своїй квартирі на Мангеттені.
Мері Еліс / Фото The Hollywood Reporter
У віці 83 років помер американський актор, оперний співак та бізнесмен Пол Сорвіно, відомий своїми ролями мафіозі у "Славних хлопцях" та сержанта поліції в "Законі та порядку". Він пішов з життя через хворобу, з якою боровся декілька років.
У віці 73 роки не стало знаменитої актриси Олівії Ньютон-Джон. Всесвітню популярність їй принесла роль старшокласниці Сенді у фільмі "Бріолін", де вона зіграла разом із Джоном Траволтою. З 1992 році вона боролася з раком молочних залоз. Акторка померла у своєму каліфорнійському ранчо в оточенні сім'ї та друзів.
Олівія Ньютон-Джон / Фото Paris Match
Японський модельєр Іссей Міяке помер у 84-річному віці. Він пішов з життя через хворобу, з якою боровся 2 роки.
Американська актриса Денні Дауз померла у 64-річному віці через ускладнення від тяжкої форми менінгіту. Зірка "Району Беверлі-Гіллз" кілька днів провела в комі і лікарі не давали жодних прогнозів на одужання.
Деніз Дауз / Фото з інстаграму акторки
Також пішов із життя режисер фільмів "Троя" та "Ідеальний шторм" Вольфганг Петерсен. Знаменитого німецького сценариста не стало у віці 81 року. Причиною його смерті став рак підшлункової залози.
Вольфганг Петерсен / Фото Ruetir
8 вересня світ сколихнула звістка про смерть королеви Єлизавети II. Цей день став потрясінням для королівської родини. Вранці палац повідомляв про погіршення старну здоров'я Її Величності. Тоді всі рідні терміново виїхали у Балморал, що у Шотландії, де королева проводила канікули.
Ввечері того ж дня стало відомо про смерть Єлизавети II. Після цього була запущена "операція" під назвою "Лондонський міст".
Похорон королеви відбувся 19 вересня у Лондоні. З Її Величністю прощався увесь світ, люди збиралися на вулицях Лондона, щоб провести королеву в останню путь. Її поховали у Віндзорському замку у каплиці Святого Георгія поруч з чоловіком та її татом, матір'ю та сестрою. Згодом з'явилося офіційне свідоцтво, в якому сказано, що королева померла від "старості".
Королева Єлизавета II / Фото Getty Images
Британська актриса, зірка серіалу "Вона написала вбивство" Анджела Ленсбері померла у віці 96 років. Акторка пішла з життя уві сні у своєму домі в Лос-Анджелесі.
Не стало й Роббі Колтрейна, який зіграв Геґріда у фільмах про Гаррі Поттера. Він помер у віці 72 років через проблеми зі здоров'ям. Одна із хвороб, з якими він боровся упродовж останніх років, – це сепсис.
Роббі Колтрейн / Фото з відкритих джерел
Американський співак, один із засновників рок-н-ролу Джеррі Лі Льюїс помер у 87 років. Це сталося у власному домі музиканта в штаті Міссісіпі.
Джеррі Лі Льюїс / Фото Вікіпедія
Відомий комік та зірка "Американській історії жахів" Леслі Джордан загинув у ДТП. Йому було 67 років. Автомобіль, в якому перебував комік, врізався у стіну. Травми були несумісні з життям.
Леслі Джордан / Фото Leslie Jordan
У Ланкастері помер 34-річний американський музикант Аарон Картер. Його знайшли мертвим у ванній кімнаті. Причини смерті не повідомляли, тривало слідство.
Аарон Картер / Фото з інстаграму артиста
Американського репера Takeoff застрелили у Г'юстоні. 28-річного музиканта вбили в боулінг-клубі. Він помер на місці до приїзду швидкої.
У листопаді 2022 року помер засновник і вокаліст шотландського рок-гурту Nazareth Ден Маккаферті. Йому було 76 років, з яких – 45 відіграв у гурті. 9 років вокаліст боровся з хворобою легень, однак невідомо, чи саме ця хвороба стала причиною його смерті.
Цього року світ втратив ще одного героя культової серії фільмів про "Гаррі Поттера". Помер Леслі Філліпс, який озвучив Сортувальний капелюх. На час смерті йому було 98 років. Відомо, що актор тривалий час боровся з хворобою.
Голлівудська актриса Дженніфер Еністон повідомила про смерть батька Джона Еністона. Його не стало у віці 89 років. Причину смерті тата зірка не розголошує.
Дженніфер Еністон з батьком-актором / Фото з інстаграму зірки
Пішов з життя й актор "Гри престолів" Вілко Джонсон. У культовій стрічці він зіграв німого ката Іліна Пейна. Він помер у 75-річному віці у власному будинку.
Американський продюсер відомої стрічки "Хрещений батько" Ґрей Фредеріксон помер у 85 років. Його дружина повідомила, що чоловік мирно помер у своєму будинку в Оклахома-Сіті після боротьби з раком простати.
Ґрей Фредеріксон / Фото The Wrap
В США померла актриса Керсті Еллі, відома за ролями у фільмі "Двоє: я і моя тінь" та серіалі "Чірс". Їй не стало на 72 році життя. Акторка пішла з життя після нетривалої боротьби з раком.
Лідерка знаменитого гурту Fleetwood Mac Крістін Макві пішла з життя через хворобу. Це сталося в лікарні.
Крістін Макві / Фото з інстаграму співачки
У віці 96 років померла мама співачки Шер – Джорджія Голт. У вересні Шер розповідала, що її маму госпіталізували. Вона хворіла на пневмонію та часто страждала від хронічних захворювань. Однак точна дата та причина смерті моделі наразі так і невідомі.