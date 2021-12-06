У смарагдовій сукні: Джилл Байден приголомшила спільним виходом з чоловіком

Президентське подружжя США приголомшило спільним виходом. Джилл Байден поруч з коханим похизувалася розкішною смарагдовою вечірньою сукнею.

Байдени побували на урочистому заході в Центрі Кеннеді, що у Вашингтоні. Напередодні вони сфотографувалися в Білому домі, який вже прикрашений до Різдва, та показали розкішні вбрання.

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Вечірній образ Джилл Байден

Для вечора з чоловіком Джилл обрала елегантне вбрання. Вона постала перед камерою у довгій сукні смарагдового кольору, що прикрашена величезною кількістю камінців. Верх вбрання – молочна сіточка, також задекорована камінцями. Талію Байден підкреслив чорний пояс.

Такий look перша леді США поєднала зі взуттям на високих підборах. Волосся вона вклала в локони, а на обличчі зробила вечірній макіяж з акцентом на очах. Серед аксесуарів образ довершили вишукані сережки, браслети та чорна захисна маска.



Джо та Джилл Байдени / Фото Getty Images



Джо та Джилл Байдени / Фото Getty Images

Джо Байден постав поруч із коханою в чорному смокінгу, білій сорочці, краватці-метелику. Також він не забув про захисну маску, адже у світі триває пандемія коронавірусу.

Нагадаємо, Білий дім вже прикрасили до Різдва. Там встановили безліч святкових декорацій, які створюють неймовірний настрій.

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