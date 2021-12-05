У програмі герцог Кембриджський розповів про музичні вподобання його сім'ї. Він поділився, що з дитинства почав захоплюватися музикою – це йому прищепила мати принцеса Діана.

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Коли принцеса Діана везла Гаррі та Вільяма до школи, то вмикала їм хіт Тіни Тернер Simply The Best. Ці ранки принц Вільям назвав "справжніми сімейними моментами".

Принц Вільям про ранкові ритуали дітей

Як розповів герцог, його діти теж успадкували любов до музики. Зранку Шарлотта і Джордж сперечаються між собою, яку пісню вони слухатимуть цього ранку.

Мені доводиться ухвалювати нелегке рішення і треба бути справедливим. Якщо сьогодні, наприклад, перемагає Джордж, то завтра неодмінно має перемогти Шарлотта. Добре, що поки що Луї зберігає нейтралітет,

– пожартував принц Вільям.

Улюбленим треком дітей сьогодні є Waka Waka Шакіри. По-особливому на нього реагує принцеса Шарлотта.

"Шарлотта бігає по кухні у своїх балетних костюмах чи сукнях. І змушує всіх приєднуватись до її імпровізацій. Вона божеволіє від молодшого брата. Тому переслідує Луї, намагаючись одягти його в різні костюми. Мабуть, це найщасливіші ранкові моменти, що гріють душу цілий день", – зізнався герцог.



Сім'я герцогів Кембриджських / Фото з інстаграму герцогів Кембриджських

Щодо музичних уподобань самого принца Вільяма, то він зізнався, що прокинутися у понеділок йому найкраще допомагає пісня знаменитого AC/DC – Thunderstruck.

Зазначимо, принц Вільям і Кейт Міддлтон дотримуються традицій принцеси Діани й щодо виховання дітей. Вони привчають дітей до простого життя й намагаються знайти у них риси стриманості та чемності. До того ж герцоги навчають маленьких принців і принцес писати листи подяки, як раніше це робила Леді Ді з Вільямом і Гаррі.