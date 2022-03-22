Сльози, страх, паніка, – Монатік зізнався, де його застала війна, і як він допомагає українцям

Відомий український артист Монатік розповів, що на час повномасштабного вторгнення Росії був за кордоном і тому почувався винним за те, що живий. Однак він усіма способами допомагає українцям.

Український мультиартист Монатік розповів, як дізнався про початок повномасштабної війни. Він зізнався, що тоді перебував за кордоном.

Читайте також Руйнуються міста, – Монатік скасував всі концерти через "злочинні військові дії" Росії

Як Монатік дізнався про війну

У мене, як і в мільйонів людей, весь цей час душа роздирається на частини. По-перше, від жорстокої війни у ​​моїй прекрасній країні Україні. По-друге, через те, що я опинився за кордоном, коли все сталося. Ніхто з нас не міг повірити, що російська влада дасть злочинний наказ і розпочнеться війна,

– поділився артист.

"24-го лютого о 5-й ранку мене розбудила дружина з криками: "Почалася війна! Бомблять усі наші міста!!!" Це потрясіння не передати словами, просто застигаєш і не віриш, що це правда. Береш телефон, набираєш рідних, які вже сидять у бомбосховищі. Сльози, страх, паніка, ступор. Цигарки одна за одною. Абсолютне нерозуміння що робити та як жити далі", – додав він.

Синдром "вцілілого" і допомога

, після початку війни Монатік опублікував потужне відео , у якому показав обстріли українських міст. У ролику артист прочитав вірш, який написав через російську військову агресію.

Монатік зізнався, що відчув на собі синдром "вцілілого", оскільки перебував у безпеці. Але визнав, що це не можна порівнювати з тим, що відчувають люди в Україні.

Зрештою, ми з сім'єю стали біженцями самі того не бажаючи. Щодня я звинувачую себе за те, що перебуваю у відносній безпеці. Максимально намагаюся бути корисним, де тільки можна. Діти питають, чому у вас із мамою постійно йдуть сльози. А тут неможливо триматися, дивлячись на все, що Путін, що збожеволів, творить з Україною та нашими людьми,

– зауважив співак.

Виконавець підкреслив, що разом з сім'єю допомагає армії та людям, що потребують підтримки: "Почуття страху поступово перетворилося на колосальне почуття ненависті, яке ніколи раніше не відчувало. Я намагаюся всіляко перетворити його на бензин, який підзаправить ту силу, до якої я звик і чого навчався усі ці роки".