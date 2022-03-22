Український мультиартист Монатік розповів, як дізнався про початок повномасштабної війни. Він зізнався, що тоді перебував за кордоном.

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Як Монатік дізнався про війну

У мене, як і в мільйонів людей, весь цей час душа роздирається на частини. По-перше, від жорстокої війни у ​​моїй прекрасній країні Україні. По-друге, через те, що я опинився за кордоном, коли все сталося. Ніхто з нас не міг повірити, що російська влада дасть злочинний наказ і розпочнеться війна,

– поділився артист.

"24-го лютого о 5-й ранку мене розбудила дружина з криками: "Почалася війна! Бомблять усі наші міста!!!" Це потрясіння не передати словами, просто застигаєш і не віриш, що це правда. Береш телефон, набираєш рідних, які вже сидять у бомбосховищі. Сльози, страх, паніка, ступор. Цигарки одна за одною. Абсолютне нерозуміння що робити та як жити далі", – додав він.

Нагадаємо, після початку війни Монатік опублікував потужне відео, у якому показав обстріли українських міст. У ролику артист прочитав вірш, який написав через російську військову агресію.

Синдром "вцілілого" і допомога

Монатік зізнався, що відчув на собі синдром "вцілілого", оскільки перебував у безпеці. Але визнав, що це не можна порівнювати з тим, що відчувають люди в Україні.

Зрештою, ми з сім'єю стали біженцями самі того не бажаючи. Щодня я звинувачую себе за те, що перебуваю у відносній безпеці. Максимально намагаюся бути корисним, де тільки можна. Діти питають, чому у вас із мамою постійно йдуть сльози. А тут неможливо триматися, дивлячись на все, що Путін, що збожеволів, творить з Україною та нашими людьми,

– зауважив співак.

Виконавець підкреслив, що разом з сім'єю допомагає армії та людям, що потребують підтримки: "Почуття страху поступово перетворилося на колосальне почуття ненависті, яке ніколи раніше не відчувало. Я намагаюся всіляко перетворити його на бензин, який підзаправить ту силу, до якої я звик і чого навчався усі ці роки".