Украинский мультиартист Монатик рассказал, как узнал о начале полномасштабной войны. Он признался, что тогда находился за границей.

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Как Монатик узнал о войне

У меня, как и у миллионов людей, все это время душа раздирается на части. Во-первых, от жестокой войны в моей прекрасной стране. Во-вторых, потому, что я оказался за границей, когда все произошло. Никто из нас не мог поверить, что российские власти дадут преступный приказ и начнется война,

– поделился артист.

"24-го февраля в 5 утра меня разбудила жена с криками: "Началась война! Бомбят все наши города!!!" Это потрясение не передать словами, просто застываешь и не веришь, что это правда. Берешь телефон, набираешь родных, которые уже сидят в бомбоубежище. Слезы, страх, паника, ступор. Сигареты одна за другой. Абсолютное непонимание, что делать и как жить дальше", – добавил он.

Напомним , после начала войны Монатик опубликовал мощное видео , в котором показал обстрелы украинских городов. В ролике артист прочитал стихотворение, написанное из-за российской военной агрессии.

Синдром "уцелевшего" и помощь

Монатик признался, что ощутил на себе синдром "уцелевшего", поскольку находился в безопасности. Но признал, что это не сравнимо с тем, что чувствуют люди в Украине.

В конце концов мы с семьей стали беженцами сами того не желая. Каждый день я обвиняю себя в том, что нахожусь в относительной безопасности. Максимально стараюсь быть полезным, где только можно. Дети спрашивают, почему у вас с мамой постоянно идут слезы. А здесь невозможно держаться, глядя на все, что Путин, сошедший с ума, творит с Украиной и нашими людьми,

– заметил певец.