Руслана нещодавно побувала у звільнених містах Київщини, а тепер відвідує переселенців, які були вимушені покинути рідні домівки, щоб врятуватися від російських окупантів.

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Руслана про зустріч з пенсіонеркою Валентина Антонівна дуже зраділа, коли побачила артистку. Вона подякувала за те, що та приїхала, підняла настрій, додала трішки радості у цей складний час. Приємна зустріч відбулася у Львівській області.

Пані Валентина зі сльозами на очах звернулася до українських захисників: "У вас у душі козацька кров. Вас ніколи не перемогти. Ніколи. Я люблю Україну, люблю людей".

Вчорашня випадкова, а може і невипадкова, зустріч з пані Валентиною дуже сильно запала мені в серце. Путінські раби-орки вирішили "визволити" українців від свободи вибору бути українцем. Ця літня жінка – одна з тих, кого окупанти хотіли "визволити", натомість вона звертається до Збройних сил України з подякою і незламною вірою у нашу перемогу. Бувши таким волелюбним народом, ми маємо лише один вибір і один шлях – перемога,

– наголосила співачка.

Зустріч Руслани та пенсіонерки, яка втекла від орків: дивіться відео онлайн