Руслана недавно побывала в освобожденных городах Киевщины, а теперь посещает переселенцев, вынужденных покинуть родные дома, чтобы спастись от российских оккупантов.

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Руслана о встрече с пенсионеркой Валентина Антоновна очень обрадовалась, когда увидела артистку. Она поблагодарила за то, что та приехала, подняла настроение, добавила немного радости в это сложное время. Приятная встреча прошла во Львовской области.

Валентина со слезами на глазах обратилась к украинским защитникам: "У вас в душе казацкая кровь. Вас никогда не победить. Никогда. Я люблю Украину, люблю людей".

Вчерашняя случайная, а может и неслучайная, встреча с Валентиной очень сильно запала мне в сердце. Путинские рабы-орки решили освободить украинцев от свободы выбора быть украинцем. Эта пожилая женщина – одна из тех, кого оккупанты хотели "освободить", зато она обращается в Вооруженные силы Украины с благодарностью и несгибаемой верой в нашу победу. Будучи таким свободолюбивым народом, у нас есть только один выбор и один путь – победа,

– подчеркнула певица.