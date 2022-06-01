Слова "захист дітей" набули нового значення, – Маша Єфросиніна про місію матерів в час війни
Джерело:інстаграм Маші Єфросиніної
Українська телеведуча Маша Єфросиніна досі не може змиритись з тим, що усі діти України за останні 3 місяці змушені були подорослішати, втікаючи від війни. Хтось втратив батьків, хтось – кінцівки через обстріли, хтось – щасливі та безтурботні миті життя у школі чи в садочку.
Маша Єфросиніна рідко публікує в мережі фото своїх дітей, особливо старшої доньки Нани. Проте у Міжнародний день захисту дітей вона залишила чорно-біле фото, де нагадала, наскільки крихким може бути дитинство.
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Цього року значення слів "захист дітей" набуло для кожної української матері нового значення: сповненого страху та відчайдушної сили… Допоки триває війна, кожна з нас живе захистом своїх дітей, приймає всі рішення та діє за для тих, хто, як жорстоко показала війна – є найбеззахиснішими створіннями…
– поміркувала Маша Єфросиніна.
Маша Єфросиніна з дітьми / Фото з інстаграму ведучої
У коментарях жінки-прихильниці Маші додали, що страшно думати про те, що сьогоднішні малюки в майбутньому називатимуться "дітьми війни". Також користувачки інстаграму поділились власними історіями, як тікали від жорстокої російсько-української війни, аби зберегти життя дітей.
Додамо, що Маша Єфросиніна виховує повнолітню доньку Нану та сина Олександра від бізнесмена Тимура Хромаєва. Жінка оберігає приватність дітей, тому рідко публікує з ними фотографії.
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Як Маша допомагає українським дітям
- З початку російсько-української війни жінка перші тижні перебувала неподалік Києва, а потім перебралась у Львів.
- Там вона відвідувала центри тимчасового перебування для переселенців, особливо центри матерів з дітьми.
- Також жінка в рамках свого благодійного фонду збирає кошти та купує все необхідне для людей, які не можуть евакуюватись з небезпечних регіонів, або ж для матерів-породіль та іншим.
- Маша зокрема тримає зв'язок з пораненими дітьми, що перебувають на лікуванні.
- У травні 2018 року Маша Єфросиніна стала першим в Україні Почесним Послом Фонду ООН в області народонаселення, тому часто виступає на публіці та пише у мережі стосовно прав жінок і дітей у кризових ситуаціях.