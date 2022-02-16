Слідом за Положинським: Тарас Тополя з гуртом "Антитіла" вступили до лав тероборони ЗСУ
Джерело:фейсбук Тараса Тополі
Українські музиканти підписують контракти на проходження служби у резерві ЗСУ. Спочатку про це оголосив екслідер "Тартака" Олександр Положинський, тепер – гурт "Антитіла" на чолі з Тарасом Тополею.
Фронтмен українського попгурту Тарас Тополя не просто уклав контракт зі ЗСУ, а пообіцяв опублікувати серію відео, щоб кожен, хто вирішив вступити до лав територіальної оборони, міг зробити це максимально зручно.
До теми "Гідний вчинок": Олександр Положинський уклав контракт із ЗСУ
Співак пообіцяв показати шлях від підписання контракту до першого тренування на полігоні. Ба більше, власним прикладом він закликав ставати на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі.
Наша "паніка" виглядає так – "Антитіла" прийняли рішення приєднатись до Територіальної оборони ЗС України. Вже 8-й рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну,
– повідомив лідер гурту "Антитіла".
"Майте на увазі, що Територіальна оборона готова до спротиву – ніякої паніки, лише впевненість у тому, що все буде Україна. Слава Україні!" – додав Тарас Тополя у відео.
Тарас Тополя про вступ до тероборони: відео
Фани хвалять Тараса Тополю та музикантів гурту "Антитіла" за сміливе рішення у непростий для України час:
- "Не припиняєте мене дивувати. Молодець";
- "Тарасе, пишаюсь вами! Ви, як завжди справжній";
- "Молодці, ми теж усією сім'єю записались";
- "Дай Боже миру Україні";
- "Героям Слава! Пишаємося вами безмежно";
- "Вітаю в лавах тероборони, друже".
Повний текст публікації Тараса Тополі:
Наша "паніка" виглядає так – "Антитіла" прийняли рішення приєднатись до територіальної оборони ЗС України. У нашому спільному проєкті з Міністерством оборони України "Саме те ТрО", ми покроково покажемо шлях від рішення вступити до лав ТрО до першого тренування на полігоні.
Сьогодні українці стають на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі. Вже 8-й рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну.
Ми готові до спротиву. Приєднуйся!