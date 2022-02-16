Слідом за Положинським: Тарас Тополя з гуртом "Антитіла" вступили до лав тероборони ЗСУ

Українські музиканти підписують контракти на проходження служби у резерві ЗСУ. Спочатку про це оголосив екслідер "Тартака" Олександр Положинський, тепер – гурт "Антитіла" на чолі з Тарасом Тополею.

Фронтмен українського попгурту Тарас Тополя не просто уклав контракт зі ЗСУ, а пообіцяв опублікувати серію відео, щоб кожен, хто вирішив вступити до лав територіальної оборони, міг зробити це максимально зручно.

До теми "Гідний вчинок": Олександр Положинський уклав контракт із ЗСУ

Співак пообіцяв показати шлях від підписання контракту до першого тренування на полігоні. Ба більше, власним прикладом він закликав ставати на захист держави незалежно від місця проживання, професії, віку чи статі.

Наша "паніка" виглядає так – "Антитіла" прийняли рішення приєднатись до Територіальної оборони ЗС України. Вже 8-й рік наша ціль – це мир. Заради нього ми готові дати гідну відсіч кожному, хто захоче принести на наші землі війну,

– повідомив лідер гурту "Антитіла".

"Майте на увазі, що Територіальна оборона готова до спротиву – ніякої паніки, лише впевненість у тому, що все буде Україна. Слава Україні!" – додав Тарас Тополя у відео.

Тарас Тополя про вступ до тероборони: відео

Фани хвалять Тараса Тополю та музикантів гурту "Антитіла" за сміливе рішення у непростий для України час:

"Не припиняєте мене дивувати. Молодець";

"Тарасе, пишаюсь вами! Ви, як завжди справжній";

"Молодці, ми теж усією сім'єю записались";

"Дай Боже миру Україні";

"Героям Слава! Пишаємося вами безмежно";

"Вітаю в лавах тероборони, друже".

Збройні сили України готові дати відсіч ворогу будь-якої миті, адже ми під надійним захистом наших військових. Міжнародні партнери підтримують Україну і підготували пакет нищівних економічних санкцій проти Росії. Тому навіть якщо Кремль наважиться піти у наступ – він отримає достойну відсіч.Зберігаймо спокій, читаймо перевірені новини та віримо в ЗСУ!

Повний текст публікації Тараса Тополі: