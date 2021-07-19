Слідом за Мішиною: Олександр Еллерт приїхав в окупований Крим

У п'ятницю, 16 липня, Ксенія Мішина опублікувала емоційний допис, яким оголосила про розрив з Олександром Еллертом. Через два дні він приїхав у Крим, де зараз відпочиває "Холостячка". Схоже, гуморист намагається повернути кохану.

Днями Олександр Еллерт звертався за допомогою до підписників, намагаючись знайти серед них митників або прикордонників. Як з'ясувалось, їхня допомога була потрібна переможцю "Холостячки", аби законно потрапити в окупований Крим. Судячи з усього, все заради Ксенії Мішиної, яка зараз відпочиває на півострові з сином Платоном.

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Я зробив перепис митників і прикордонників України. Дякую всім велике за те, що мені не прилетіла 204 стаття адміністративки,

– з гумором повідомив Еллерт.

У якому місці перебуває "Холостячка" – невідомо, тоді як Олександр поїхав у Ялту. В інстаграм-сторіс він показав, що насолоджувався мальовничими пейзажами поблизу Ластівчиного гнізда та піднявся на вершину Кримських гір – гору Ай-Петрі. Згодом Еллерт медитував у фантастичній локації з виглядом на Чорне море. Додамо, в Крим він приїхав сам.

Олександр Еллерт приїхав в окупований Крим: дивіться відео онлайн

В особистому профілі переможець "Холостячки" опублікував фото біля підніжжя гори Ай-Петрі та інтригуючи підписав: "Ту би континуед". У перекладі з англійської – далі буде. Схоже, їхня історія з Ксенією Мішиною незакінчена.

Олександр Еллерт у Криму / Фото з інстаграму переможця "Холостячки"

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Нагадаємо, Олександр Еллерт не вперше в Криму. У червні Ксенія Мішина відсвяткувала день народження на окупованому півострові, куди привезла сина та екскоханого. Вечірка відбулась у ресторанному комплексі в Балаклаві. Згодом вони прогулялись вечірнім Севастополем – рідним містом "Холостячки".