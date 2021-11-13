SLAVIA пояснила, чому так часто коментує розлучення з Дзідзьо

Колишня дружина Дзідзьо доволі часто дає інтерв'ю та коментарі, в яких піднімає тему розлучення. SLAVIA зізналась, що отримала критику щодо цього, тому пояснила, що розповідає про розрив шлюбу, щоб ділитися досвідом.

Днями українська співачка SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) дала нове інтерв'ю. У ньому вона розповіла про розлучення з Дзідзьо. Та зірка зізналась, що у відповідь на відверту розмову про шлюб отримала критику.

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Чому SLAVIA розповідає про шлюб і розлучення з Дзідзьо

Артистка поділилась, що людям варто дивитися на речі під іншим кутом. Вона визнала, що не хотіла, аби про розлучення хтось дізнався. Та коли про це стало відомо широкій аудиторії, вона зрозуміла, що відмовчуватися та ховатися не слід.

Потрібно знайти в собі сили прийняти цей факт, вийти на публіку, і подивитися правді у вічі. Я здогадувалася, що реакції людей будуть різні…

– написала SLAVIA.

"Я розуміла, якщо у когось складний період у стосунках, моя правда може підіймати особисті непропрацьовані страхи, та викликати негативну реакцію, і навіть осудження. Але я знала, що будуть і ті, кому це допоможе", – пояснила свої дії ексдружина Дзідзьо.

SLAVIA додала, що в дитинстві боялася розлучення батьків, а тому переконала себе в тому, що її шлюб буде довгим і щасливим. Але це не допомогло зберегти шлюб з Дзідзьо.

"Якщо чогось боятися, найімовірніше, воно станеться. Я прийняла розлучення як етап, частину плану життя. Я працювала над собою, і піднялася на вищий рівень свідомості. Немає сенсу уникати, боятися, мовчати; треба приймати, проживати й відпускати. Я пишаюся тим, що перетрансформувала образи, розчарування, і страх – у повагу, вдячність та безумовну любов", – наголосила вона.



SLAVIA / Фото з інстаграму зірки

Додамо, що SLAVIA опублікувала фото, на якому позує з квітами. Й наприкінці допису написала: "І головне: дякую за квіти, але це вже інша історія…". Можливо, жінка знову отримала квіти від свого залицяльника, про якого розповідала в інтерв'ю.

За її словами, чоловік приїхав здалека спеціально до неї й влаштував побачення. Однак SLAVIA запевнила, що ці стосунки не розвиваються, бо вона не хоче поринати у почуття після розлучення. Додамо, що у мережі підозрюють, що її залицяльник – диригент Тарас Демчишин, який приїздив з Японії, для концерту SLAVIA з оркестром у Хмельницькій філармонії.

Текст публікації SLAVIA

Моя ідея надихати на ріст і розвиток.

Сьогодні вийшло інтерв'ю, в якому ми спілкувалися на різні теми. Я намагалася відповідати так, як відчуваю, витягуючи відповіді з глибини душі…

У мене є досвід 20-річних відносин, чим я пишаюся, і вірю, що, поділившись цим, можу бути корисною (отримую багато повідомлень в яких просять поради), і от, щойно мені написали: "Вам ще не надоїло давати інтерв'ю відносно свого розлучення?…"

І я подумала: Ви серйозно? Чому зі всього сказаного виділяють тільки це…?!

Так, ми з ексчоловіком прожили довше, аніж до цього одні. Так, наші історії тісно переплелися, і без згадки один одного неповні… Так, ми розлучилися… і так, я не хотіла, щоб про це хтось дізнався…

Коли про рішення розлучитися стало відомо публічно, я витримала паузу, а потім зрозуміла, що немає сенсу ховатися, боятися, відмовчуватися… Потрібно знайти в собі сили прийняти цей факт, вийти на публіку, і подивитися правді у вічі. Я здогадувалася, що реакції людей будуть різні…

Я розуміла, якщо у когось складний період у стосунках, моя правда може підіймати особисті непропрацьовані страхи, та викликати негативну реакцію, і навіть осудження. Але я знала, що будуть і ті, кому це допоможе.

В дитинстві я боялася розлучення батьків, потім я переконала себе, що в мене буде все ідеально, і я зможу зберегти сім’ю, чого б мені це не вартувало… І я боролася…

Якщо чогось боятися, найімовірніше, воно станеться. Я прийняла розлучення як етап, частину плану життя. Я працювала над собою, і піднялася на вищий рівень свідомості.

Немає сенсу уникати, боятися, мовчати; треба приймати, проживати й відпускати.

Я пишаюся тим, що перетрансформувала образи, розчарування, і страх – у повагу, вдячність та безумовну любов.

І головне: дякую за квіти, але це вже інша історія…

P.S. У продовження теми раджу книжку "Радикальне прощення".