SLAVIA показала спортивний образ під час подорожі Україною: фото

17 червня 2021 , 15:14
Читать новость на русском

Джерело:

інстаграм SLAVIA

Українська співачка SLAVIA, яка нещодавно оголосила про розлучення з Дзідзьо, мандрує Україною. Днями вона відвідала Радомисль, де позувала на камеру в бежевих лосинах і топі.

SLAVIA (справжнє ім'я – Ярослава Хома) після розлучення намагається відволіктися. У цьому їй допомагають подорожі. Виконавиця мандрує мальовничою Батьківщиною та вивчає куточки рідної землі. У подорожах демонструє красиві образи. 

Читайте також Відчула обмін енергії, – SLAVIA відвідала дельфінарій і отримала хвилю критики від фанатів

Спортивний look SLAVIA

Зірка побувала в історико-культурному комплексі "Замок Радомисль", де позувала на камеру в спортивному вбранні. На серії фото, які Ярослава опублікувала на особистій сторінці в інстаграмі, вона позує в бежевому костюмі, що складався з лосинів і топу з довгими рукавами. На талії дівчина зав'язала білу спортивну кофту. 

Комфортне вбрання SLAVIA поєднала з чорними кросівками. Волосся вона вклала у легкі хвилі, а на обличчі зробила повсякденний макіяж. Серед аксесуарів довершила look стильними сонцезахисними окулярами. 


SLAVIA у спортивному вбранні / Фото з інстаграму SLAVIA

У дописі знаменитість розповіла про культурну пам'ятку – замок "Радомисль", в якому їй пощастило побувати:

  • перша згадка про цей замок датується 1612 роком. Монахи Києво-Печерської Лаври побудувати там першу в центральній Україні паперову фабрику;
  • у 1902 році споруду реконструювали під млин;
  • у 1989 році в млині виготовили останню партію муки та закинули його;
  • протягом наступних 20 років приміщення руйнувалося та перетворювалося на звалище. Територія була заболочена, закинута;
  • у 2007 році Ольга Богомолець допомогла відреставрувати замок і повернути його до життя;
  • на його території створили історико-культурний комплекс з єдиним у світі Музеєм української домашньої ікони. Вражає не лише кількість та унікальна колекція ікон, а й кількість експонатів історичної цінності українського народу;
  • в замку є зала з унікальною акустикою, де проводять концерти;
  • на території замку, яка оточена водою, є ландшафтний парк;
  • у комплексі працює кав'ярня, печуть млинці, є гойдалки, човни та інші необхідні речі для відпочинку всією сім'єю.
Автор: Христина Кобак