У Слави Камінської помер тато

Українська співачка Слава Камінська переживає горе – у неї помер батько. Щемливим дописом про втрату рідної людини зірка поділилась в мережі.

Причину смерті зірка не повідомляє. Також невідомий його вік та ким він працював. Втім, шанувальники вже висловлюють свої співчуття зірці. Серед них – Леся Нікітюк, Христина Горняк, Ельвіра Газанова.

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Тату... Ти мені сьогодні снився... Спасибі, що прийшов попрощатися. Я так боялася, що цей день колись настане. Ти назавжди залишишся в моїй пам'яті, у моїх дітях. Тату…

– написала Слава Камінська.

Окрім щемливих слів артистка поділилась архівними фотографіями зі своїм батьком Віталієм: на одній із них Слава – ще зовсім маленька і сидить на руках в молодого батька, а на іншій – близько 5 років тому тримає батька за руку.

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Що відомо про батька Слави Камінської?

У співачки були теплі відносини з татом, хоча вони разом майже не жили. Її мама і тато розлучились, коли Слава була ще дитиною. Взимку 2020 року Слава Камінська вперше за довгий час побачились з батьком та познайомила його зі своїми дітьми – сином Леоном і донькою Лаурою. У колі сім'ї Камінська також святкувала Новий рік.



Слава Камінська святкувала Новий рік з батьком / Фото з інстаграму зірки