Слава Камінська пригадала, як 21-річною знімалась в реаліті-шоу "Острів спокус": архівне відео

Учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська вперше з'явилась на телебаченні у 21 рік. Після закінчення Київського університету культури і мистецтв вона знялась в реаліті-шоу "Острів спокус" з хлопцем Андрієм.

Джерело: інстаграм Слави Камінської

Архівне відео з проєкту, в якому пари перевіряли свою любов на міцність, викликало шквал обговорення в мережі та вразило підписників зірки.

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На момент зйомок реаліті-шоу "Острів спокус" Славі Камінській був 21 рік. На першому курсі університету вона познайомилась з на два роки старшим Андрієм Скориним, який працював особистим помічником президента автомобілебудівної компанії. Після року стосунків пара стала героями популярного на той час проєкту та відправилась на Сейшельські острови випробовувати свої почуття.

У рамках шоу "Острів спокус" Слава Камінська та Андрій Скорин розповіли свою історію кохання. Хлопець зізнався, що не зміг пройти повз яскравої дівчини. Студенткою співачка й справді одягалась зухвало – мініспідниця, обтисла рожева майка з принтом, босоніжки на платформі, насичений макіяж та масивні аксесуари. Натомість Андрій підкорив артистку "зовнішніми даними".

Мій перший крок до популярності. Оля – це мій сценічний псевдонім,

– пожартувала Слава Камінська.

Реакція мережі

Зазначимо, справжнє ім'я виконавиці – Ольга Кузнєцова. Однак чимало прихильників почули його вперше, тому своє здивування висловили в коментарях:

Оля? Моє життя не стане колишнім;

Чому Оля?

Оля? Світ рухнув.

Безліч користувачів заявили, що дивились шоу "Острів спокус" та добре запам'ятали Славу Камінську як рудоволосу Олю з Одеси. Вони наголосили, що в проєкті артистка поводилася гідно та одразу підкорила серця глядачів.

Архівне відео вразило не лише фанів учасниці гурту "НеАнгели", а й зірок. Віталій Козловський написав: "Роки тобі до лиця", а ведучий Андрій Бєдняков наголосив: "Олю, ти прекрасна баришня".